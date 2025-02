Hamas vai libertar mais reféns israelitas este sábado

O braço armado do movimento islâmico tinha dito na segunda feira que não voltava a libertar nenhum refém até que começassem as negociações da segunda fase do acordo.



A intervenção do presidente norte-americano e o ultimato do primeiro-ministro israelita, que prometeu fazer regressar a guerra à Faixa de Gaza, podem ter influenciado a decisão do Hamas.



Espera-se também que Israel cumpra o que está previsto e liberte em troca perto de 100 presos palestinianos.