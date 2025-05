Han Duck-soo na corrida às presidenciais da Coreia do Sul

"Decidi procurar algo que possa fazer pelo futuro da República da Coreia (nome oficial da Coreia do Sul), que adoro, e por todos nós. Farei o meu melhor para que o nosso povo me eleja nas próximas eleições presidenciais", declarou Han.

O economista, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro e presidente interino na quinta-feira, prometeu usar a sua experiência para resolver os atuais problemas comerciais causados pela nova política de tarifas alfandegárias dos Estados Unidos.

O dirigente de 75 anos revelou ainda planos para alterar a Constituição do país, de forma a encurtar o mandato presidencial, reduzir os poderes do chefe de Estado a favor do parlamento e reforçar a separação entre os poderes executivo e judicial.

Atualmente, a Constituição limita os presidentes a um único mandato de cinco anos, mas a proposta de Han, feita na Assembleia Nacional, o parlamento sul-coreano, reduziria o mandato para três anos.

De acordo com a agência de notícias pública sul-coreana Yonhap, Han disse querer redigir uma proposta de alteração constitucional no primeiro ano de mandato, finalizá-la no segundo ano e realizar eleições gerais e presidenciais no terceiro ano.

Durante o anúncio da candidatura, Han prometeu renunciar ao cargo imediatamente após implementar a reforma constitucional, para alcançar um "equilíbrio de poderes" e "eliminar a judicialização da política e a politização do poder judicial".

O Partido do Poder Popular, atualmente no poder, vai escolher este fim de semana o candidato a suceder ao presidente Yoon Suk-yeol, deposto devido à declaração de lei marcial em dezembro, que desencadeou uma grave crise política.

No domingo, o principal partido da oposição na Coreia do Sul nomeou como candidato às presidenciais de junho o ex-líder Lee Jae-myung, apontado pelas sondagens como favorito.