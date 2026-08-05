Han Kuang. Taiwan sob pressão chinesa inicia dez dias de manobras com milhares de reservistas

Além de um travão temporário à velocidade da internet, os civis taiwaneses serão também confrontados com exercícios de alerta para ataques aéreos.

“O treino pode ser sempre aperfeiçoado”

A China, que reivindicam a soberania sobre Taiwan, mobiliza em permanência navios da Marinha e da Guarda Costeira e caças-bombardeiros em torno da ilha.



Um navio chinês da classe Luyang III navega perto do contratorpedeiro USS Chung-Hoon no Estreito de Taiwan | Andre T. Richard - Marinha dos EUA via Reuters



c/ Reuters e AFP

As Forças Armadas de Taiwan deram esta quarta-feira início às manobras anuais Han Kuang, que vão prolongar-se por dez dias. O objetivo é ensaiar a adaptabilidade das estruturas militares da ilha num cenário de intervenção chinesa. Pela primeira vez, as autoridades de Taipé vão limitar temporariamente os acessos à internet.. Este ano, procura-se descentralizar o comando das operações, ao permitir que os oficiais no terreno decidam sem aguardar instruções do centro de comando.No sul da ilha,Nos próximos dez dias,, nas águas a leste de Taiwan.As autoridades taiwanesas propõem-se igualmente, assim como aA frase é do ministro taiwanês da Defesa. Já esta quarta-feira, Wellington Koo veio enfatizar que as Forças Armadas da ilha continuarão a “treinar com assiduidade e intensidade”, sem olhar à crónica pressão diplomática e militar da China., completou o governante., clamara em maio o presidente taiwanês, ao intervir num fórum de segurança que antecedeu os exercícios Han Kuang., acrescentaria Lai Ching-te.Além de Pequim, o Governo de Taiwan lida também com a pressão de Washington, que quer ver a ilha a multiplicar o investimento militar. Para responder ao seu principal aliado,Este é, todavia, um foco de contenda política interna. As duas maiores forças políticas da oposição, Kuomintang (KMT) e Partido Popular de Taiwan (TPP), aprovaram em maio um orçamento para a defesa de 25 mil milhões de dólares, o equivalente a 21,7 mil milhões de euros, abatendo um terço ao montante pedido pelo Partido Democrático Progressista (DPP), do presidente Lai Ching-te.