Mundo
Hantavírus. Espanha concordou em acolher navio cruzeiro nas Canárias
O Governo espanhol confirmou esta terça-feira que vai receber o navio cruzeiro que registou casos de Hantavírus e que se encontra ao largo da Cidade da Praia, em Cabo Verde.
(em atualização)
Em comunicado, o Ministério da Saúde de Espanha anunciou que vai receber "o navio MV Hondius nas Ilhas Canárias em conformidade com o Direito Internacional e o espírito humanitário". O Governo pretende divulgar, posteriormente, "os detalhes deste protocolo assim que forem definidos pela OMS e pelo ECDC".