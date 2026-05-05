Hantavírus. Espanha concordou em acolher navio cruzeiro nas Canárias

(em atualização)





Em comunicado, o Ministério da Saúde de Espanha anunciou que vai receber "o navio MV Hondius nas Ilhas Canárias em conformidade com o Direito Internacional e o espírito humanitário". O Governo pretende divulgar, posteriormente, "os detalhes deste protocolo assim que forem definidos pela OMS e pelo ECDC".