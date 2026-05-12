Hantavírus. Governo francês garante ter a situação controlada

O presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu esta terça-feira que a situação do hantavírus em França “está controlada” e que o seu Governo “tomou as decisões certas”.



"O Governo tomou as decisões certas, a situação está sob controlo, graças aos nossos profissionais de saúde”, disse Emmanuel Macron. "Hoje, o Governo tem, sem dúvida, um dos protocolos mais rigorosos, como a Espanha e alguns outros. O que é bom, porque temos experiência passada ", acrescentou.



"Agora é importante que haja uma verdadeira coordenação europeia, ou seja, que os protocolos avancem em direção aos padrões mais exigentes que foram definidos em curtíssimo prazo, e que a Organização Mundial da Saúde possa coordenar tudo isso como deveria", acrescentou Macron, numa conferência de imprensa em Nairóbi, ao final de uma cimeira franco-africana.



A ministra francesa da Saúde, Stéphanie Rist, garantiu que o Governo “não tem provas” de “circulação generalizada” do hantavírus em França.



Dos cinco cidadãos franceses repatriados do navio de cruzeiro MV Hondius, "neste momento, quatro estão bem e testaram negativo", mas "uma paciente que testou positivo para hantavírus está em estado grave e atualmente internada em estado crítico na UCI" em Paris, explicou Rist.



Esta francesa infetada com hantavírus e hospitalizada no Hospital Bichat, em Paris, “apresenta atualmente a forma mais grave da manifestação cardiopulmonar” e está na “fase final de cuidados de suporte”, que consiste na “circulação extracorporal para oxigenação artificial”, explicou o especialista em doenças infecciosas, Xavier Lescure.



“Ela tem um pulmão artificial, uma derivação sanguínea que, esperamos, lhe permitirá ultrapassar esta fase enquanto o pulmão, que está a ser atacado por este vírus, e os danos na parede vascular recuperam", explicou. "No total, foram identificados 22 casos de contacto em França. Todos foram contactados, testados, hospitalizados ou estão actualmente hospitalizados e sob apertada vigilância sanitária", prosseguiu a Ministra da Saúde.



Oito cidadãos franceses que voaram de Santa Helena para Joanesburgo no dia 25 de abril com a passageira holandesa doente, que faleceu pouco depois, foram "identificados, testados e estão atualmente hospitalizados", explicou a ministra da Saúde, referindo que "são de várias idades, incluindo crianças".



No segundo voo, com partida de Joanesburgo, no qual a passageira tentou embarcar sem sucesso devido ao seu estado de saúde, "foram identificados os 14 casos em França deste voo; alguns estão hospitalizados e outros estão a ser hospitalizados", reiterou.



“Aplicámos o princípio da precaução porque estamos no início de uma epidemia e precisamos de quebrar a cadeia de transmissão agora", explicou, acrescentando que nos próximos dias terão os resultados dos testes de todos os 22 casos de contacto.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou para nove o número de casos confirmados no surto de hantavírus no cruzeiro MV Hondius, que saiu do sul da Argentina no início de abril e atracou nas Canárias, em Espanha. Do total de casos, três pessoas morreram. Existem ainda outros casos suspeitos ou prováveis.