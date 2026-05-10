Hantavírus. Operação de desembarque de passageiros nas Canárias já começou

Já começou o desembarque dos passageiros
Primeiros passageiros a sair serão os 14 espanhóis
Os cidadãos espanhóis vão ser levados para um hospital militar em Madrid. Ana Romeu, jornalista da RTP, está a acompanhar toda a operação.
Operação deve decorrer entre hoje e amanhã à tarde
Está também isolado o percurso de cerca de 10 quilómetros entre o porto e o aeroporto.
O transporte neste percurso será feito em veículos militares.
O definido é que tripulantes e passageiros só saem do barco quando o avião que os vai repatriar está já preparado para descolar e são levados diretamente à pista do aeroporto.
A operação está a ser coordenada por Espanha, pelos Países Baixos, pela OMS e pelo ECDC.
Ministra da Saúde diz que toda a operação está em marcha. Todos os passageiros estão assintomáticos
Testou negativo a cidadã espanhola que apresentou sintomas
Está prevista para breve uma conferência de imprensa da ministra da Saúde de Espanha
Equipa de médicos já subiu a bordo do cruzeiro
Cruzeiro ultima a entrada no porto. Manobras podem ainda demorar uma hora
Só depois se começam a preparar a saída dos passageiros, por nacionalidades, e consoante estejam já preparados os aviões para os levar aos países de origem.
Cruzeiro MV Hondius chegou ao porto de Granadilla, em Tenerife
O navio de cruzeiro MV Hondius, no qual se registou um surto de hantavírus, entrou pelas 06h30 (hora local e em Lisboa) no porto de Granadilla de Abona, onde permanecerá ancorado até que os passageiros sejam desembarcados.
A entrada do navio foi precedida por uma lancha do porto e o cruzeiro foi seguido por um rebocador, que o estão a ajudar nas manobras de entrada e ancoragem no porto - e não atracagem, para que sejam evitada a contaminação em terra.
Assim que o MV Hondius estiver ancorado e já com a luz do sol, terá início a operação de desembarque dos passageiros e o seu transporte para o aeroporto de Tenerife Sul, a 10 quilómetros do porto.
Os primeiros a desembarcar, segundo explicou ontem a ministra da Saúde, Mónica García, serão os 14 espanhóis que viajam no navio e que serão recebidos por um avião militar espanhol na pista de aterragem do aeroporto Tenerife Sul para serem transportados para Madrid, onde ficarão em quarentena no Hospital Gómez Ulla.
Após os espanhóis, o desembarque dos passageiros será feito por nacionalidades e em grupos de cinco pessoas e já se encontram na ilha todos os aviões que os transportarão para os respetivos locais de origem, com exceção de dois que chegarão durante este domingo.
A operação deverá prolongar-se até segunda-feira, o que suscitou a rejeição do Governo das Canárias, cujo presidente, Fernando Clavijo, afirmou que o acordo previa que a operação durasse 12 horas e terminasse no final da tarde deste domingo.
Perante a recusa do Governo das Canárias e da Autoridade Portuária de Tenerife em permitir que o navio ancorasse no porto de Granadilla, foi a Direção-Geral da Marinha Mercante que emitiu uma resolução para ordenar a sua entrada na doca do porto.
A resolução foi pela diretora-geral da Marinha Mercante, Ana Núñez Velasco, e justificada em face a um risco combinado de segurança marítima e à "necessidade de assistência médica a bordo", em coordenação com diferentes organismos do Estado, segundo informaram os meios de comunicação locais de Tenerife.
O primeiro ponto da resolução impõe o acolhimento do navio, seja através de ancoragem controlada ou de atracação direta, dependendo da decisão das autoridades responsáveis pela operação sanitária.
Está previsto que os mais de 100 passageiros que seguem a bordo comecem a desembarcar pelas 08:00 mais de 100 pessoas, que serão repatriadas a partir de um aeroporto da ilha, em aviões de vários países e da União Europeia (UE).
Após o desembarque, cada grupo será transferido imediatamente para o avião que lhe foi destinado para seguir para os países de origem.
Devem manter-se no navio 43 membros da tripulação, que seguirão viagem na segunda-feira até aos Países Baixos, país onde está registada a propriedade do MV Hondius e de onde é o armador.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou no sábado que considera todas as pessoas a bordo do cruzeiro onde foi detetado um surto de hantavírus como "contactos de alto risco", devendo ser submetidas a acompanhamento durante 42 dias.
A OMS elevou para seis os casos confirmados de hantavírus ligados ao navio de cruzeiro onde foram registadas três mortes, enquanto o líder da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afastou o cenário de "uma nova covid", sublinhando que "o risco atual para a saúde pública" se mantém "baixo".
"Todas as precauções estão a ser tomadas" para desembarque de passageiros e tripulantes de MV Hondius
Está uma operação montada em Tenerife para receber, na madrugada de domingo, o navio onde surgiram casos de hantavírus. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde já está na ilha espanhola e assegurou, juntamente com o Governo de Espanha, que está tudo pronto.
Para além de ser uma doença diferente, garantiu o diretor-geral da OMS, "o Governo espanhol tomou todas as medidas para evitar qualquer problema".
Nenhuma das pessoas a bordo apresenta sintomas de doença por Hantavirus e a mulher espanhola que viajou com uma outra que veio a falecer acabou de testar negativo.
"Os cidadãos espanhóis serão os primeiros a ser retirados", admitiu Mónica Garcia, explicando que serão "levados para o hospital Gómez Ulla", onde está previsto que sejam realizado "todos os diagnósticos, todas as análises e onde terão de passar o período de quarentena".
Cidadão português seguirá no navio "MV Hondius" até aos Países Baixos
O cidadão português que está no navio com casos de hantavírus é um dos membros da tripulação que seguirá no "MV Hondius" até aos Países Baixos, sem ser repatriado a partir das Canárias, disseram hoje as autoridades portuguesas.
A Direção-Geral da Saúde disse na sexta-feira não ter conhecimento de qualquer ocupante do cruzeiro que quisesse ser recebido em Portugal e que o repatriamento das pessoas a bordo será feito para os países de residência.
Numa resposta a perguntas da agência Lusa, a DGS sublinhou que a única pessoa com nacionalidade portuguesa a bordo do navio, um elemento da tripulação, não reside em Portugal.
Estão no "MV Hondius", que esteve de quarentena em Cabo Verde, 147 pessoas, de 23 nacionalidades, incluindo passageiros, tripulação e pessoal médico da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).
O barco deverá chegar à ilha de Tenerife, no arquipélago espanhol das Canárias, na próxima madrugada.
Desembarcarão nas Canárias mais de 100 pessoas, que serão repatriadas a partir de um aeroporto de Tenerife, em aviões de vários países e da União Europeia (UE).
C/Lusa