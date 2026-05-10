Hantavírus. Operação de desembarque do navio cruzeiro em Tenerife só termina segunda-feira

Reportagem

Hantavírus. Operação de desembarque do navio cruzeiro em Tenerife só termina segunda-feira

A operação de desembarque do navio de cruzeiro MV Hondius, no qual se registou um surto de hantavírus, só deve terminar na segunda-feira. Segundo as autoridades espanholas, 94 pessoas de 19 nacionalidades foram hoje retiradas do "MV Hondius" e transportadas em oito voos, a partir do aeroporto Tenerife Sul, para os países de origem ou residência. Acompanhámos aqui ao minuto o repatriamento destes passageiros.

Ana Sofia Rodrigues, Inês Moreira Santos - RTP /

Hannah McKay - Reuters

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Ponto de situação

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A operação de desembarque do navio onde surgiram casos de hantavírus só deverá terminar amanhã. O Navio Hondius permanece fundeado junto ao porto e na segunda-feira deverá reabastecer antes de partir rumo aos Países Baixos.

No aeroporto ainda está o avião que deverá partir a qualquer momento com os passageiros norte-americanos.

As pessoas foram retiradas desde madrugada por nacionalidades e sob fortes medidas de segurança para conter qualquer risco de contágio, como relatou há pouco a ministra da saúde de Espanha.

Um dos passageiros que saiu hoje do navio está com sintomas compativeis com o hantavirus. É um francês que já está a cargo das autoridades em frança. A OMS relativiza este novo caso suspeito. 

Os EUA não vão obrigar os norte-americanos que saíram do navio a fazer quarentena. A OMS diz que não pode fazer nada.
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OMS recomenda 42 dias de quarentena mas decisão é de cada país

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A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 42 dias de quarentena para quem esteve no navio afetado com um surto de hantavírus, mas cada país é livre de tomar uma decisão, disse hoje o diretor-geral da agência da ONU.

Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que a OMS já emitiu uma recomendação de 42 dias de quarentena, "com seguimento ativo", em casa ou numa unidade de saúde, para tripulantes e passageiros do "MV Hondius" após a saída do paquete.

É um "conselho claro", mas a OMS "aconselha os países, não impõe", e cada país adotará os protocolos que entender mais pertinentes, sublinhou.

Tedros Adhanom Ghebreyesus admitiu que "há riscos" caso não sejam feitas quarentenas, mas insistiu em que a OMS não força nenhum país a seguir "uma proposta".

Países como Espanha, Reino Unido ou França anunciaram que os respetivos cidadãos que estavam no cruzeiro vão cumprir quarentenas, enquanto outros, como os Estados Unidos, admitiram não adotar esse tipo de medida.

(LUSA)
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Hantavírus. Passageiros dos EUA já foram retirados

Os passageiros dos Estados Unidos já estão a ser retirados. Vão agora ser levados para o Nebraska, onde ficarão em isolamento e serão sujeitos a avaliação.

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A quarentena é decidida por cada país.
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Desembarque do MV Hondius decorre até segunda-feira

A operação de desembarque do navio onde surgiram casos de hantavírus só deverá terminar amanhã. As pessoas estão a ser retiradas desde madrugada por nacionalidades. Em Tenerife, são muitas as medidas de segurança para conter qualquer risco de contágio.

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94 pessoas de navio repatriadas desde Tenerife em oito voos

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A operação que decorre nas Canárias com o navio afetado por um surto de hantavírus desembarcou e repatriou 94 pessoas hoje e vai prosseguir e terminar os procedimentos na segunda-feira, disse o Governo espanhol.
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Passageiros norte-americanos devem ser os próximos a ser retirados

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Segundo as autoridades espanholas, os passageiros norte-americanos do MV Hondius deverão ser o próximo grupo a ser retirado. Com o processo de desembarque previsto para terminar ao pôr do sol, em cerca de uma hora em Tenerife, Ilhas Canárias, os 17 norte-americanos provavelmente serão o último grupo a ser retirado antes que a operação seja suspensa até segunda-feira de manhã.
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Francês retirado do cruzeiro afetado por hantavírus com sintomas no voo

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Um dos cinco franceses retirados do MV Hondius, o navio de cruzeiro afetado por um surto de hantavírus, e repatriado este domingo para França, apresenta sintomas, indicou o primeiro-ministro Sébastien Lecornu na rede social X.

“Ele apresentou sintomas no avião de repatriação”, informou. “Estes cinco passageiros foram imediatamente colocados em isolamento rigoroso até nova ordem, estão a receber cuidados médicos e serão submetidos a testes e a um exame de saúde”, acrescentou.

Além disso, o governo vai aprovar “ainda esta noite” um decreto para implementar as medidas de isolamento adequadas a estes casos de contacto.

(Lusa)
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76 pessoas já retiradas de navio e repatriadas a partir de Tenerife

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A operação que decorre nas ilhas Canárias com o navio do surto de hantavírus já retirou do barco e repatriou 76 pessoas de várias nacionalidades, disse hoje o Governo espanhol.
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Desembarque em Tenerife. Papa agradece ao Governo espanhol

O Papa Leão XIV agradeceu às autoridades e à população espanhola por ter acolhido o navio cruzeiro MV Hondius. Na missa de domingo, o Papa recorda que irá visitar as ilhas Canárias no próximo mês. Será a primeira visita a território espanhol.

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Pneumologista assegura que hantavírus é muito conhecido e menos contagioso que coronavírus

O risco de contágio por hantavírus é também menor porque há muito mais conhecimento, comparativamente ao que havia quando surgiu a covid-19.

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O pneumologista José Agostinho Marques reconhece que há milhares de casos por ano e "pequenos surtos" de hantavírus na América do Sul.

Sobre os casos no cruzeiro que está a desembarcar em Tenerife, o diretor de Pneumologia do Hospital de São João, acredita que a maioria tenham sido infetados diretamente pelo animal transmissor.
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Britânicos retirados do barco serão levados para o Reino Unido

No porto de Tenerife, onde está a decorrer o desembarque do MV Hondius, estão várias autoridades e equipas consulares. O embaixador do Reino Unido em Madrid considera que a operação "está a correr muito bem".

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"Tem sido uma operação muito bem feita, desde a primeira hora", admitiu à RTP Alex Ellis. "Estamos todos em contacto permanente com as autoridades espanholas".

O embaixador britânico, juntamente com outras autoridades, aguarda a retirada dos passageiros britânicos, que serão deportados posteriormente para Manchester.

"São 20 britânicos que vão sair do barco e depois, com toda a ajuda das autoridades locais, vão entrar no avião e seguem para o Reino Unido".
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Avião que trazia de volta os franceses pousou perto de Paris

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O avião que transportava os cinco cidadãos franceses retirados esta manhã do navio de cruzeiro MV Hondius pousou pouco antes das 16h30 (14h30 GMT) no aeroporto de Le Bourget, ao norte de Paris.

Os cinco passageiros do navio de cruzeiro serão agora transferidos para o Hospital Bichat, em Paris, onde ficarão em quarentena por 72 horas para uma avaliação completa.
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Associação de Médicos de Saúde Pública admite otimismo mas não esconde que ainda há "incertezas"

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O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública admite que este "ambiente teve de ser controlado", devido a uma certa "incerteza sobre o que se estava a passar" a bordo do cruzeiro.

"Foram determinadas medidas por cima, no sentido de tentar evitar uma eventual transmissão de pessoa a pessoa", explicou à RTP Bernardo Gomes, adiantando que para já nenhum dos passageiros está sintomático.

Agora as pessoas serão acompanhadas, o que diminui o risco para a saúde das próprias e para eventuais contágios.

"Isto agora é um jogo de espera. A incubação deste vírus é longa (...). E para um período de incubação longo, isto em termos de Saúde Pública tem uma consequência: é mais fácil controlar os contactos, é mais fácil identificá-los, porque a doença não se multiplica de uma forma tão rápida; mas temos de esperar".

O presidente da organização admite que os profissionais de saúde estão otimistas, mas não esconde que "ainda há incertezas".

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Ponto de situação

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Os passageiros franceses e canadianos do navio com casos de hantavirus já saíram de Tenerife em voos com destino aos países de origem.

A operação de desembarque e repatriamento dos passageiros prossegue durante o dia de hoje e até segunda-feira. O Governo espanhol disse que está a decorrer com toda a normalidade e com todas as medidas de segurança.

Os primeiros a ser retirados foram os cidadãos espanhois. Durante a tarde devem também seguir para os países de origem os passageiros turcos, holandeses e norte-americanos.

Quando chegarem têm de fazer uma quarentena obrigatória de 42 dias.
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Passageiros espanhóis chegam a Madrid

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O voo que transportou os 14 espanhóis retirados do navio de cruzeiro MV Hondius chegou a Madrid vindo de Tenerife, de acordo com a Agence France-Presse (AFP). Os passageiros e a tripulação chegaram à base aérea de Torrejón e vão cumprir quarentena num hospital militar na capital espanhola.
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Cidadãos britânicos a bordo devem regressar ainda hoje ao Reino Unido

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A Sky News está a avançar com a informação de que 20 cidadãos britânicos que estavam a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius devem regressar ao Reino Unido ainda este domingo, partindo de Tenerife. Outras duas pessoas – que possuem dupla nacionalidade – embarcarão em voos de repatriação separados para outros países, segundo a emissora.
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Cidadãos dos Países Baixos já desembarcaram

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Hantavírus. Ministra da Saúde de Espanha sublinha êxito da operação de desembarque

A ministra da Saúde de Espanha sublinhou o êxito da operação e afastou as polémicas entre o governo regional e o governo de Madrid.

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OMS diz que não são esperadas mais vítimas mortais

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O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse que a última morte por hantavírus aconteceu em maio e que não esperadas mais vítimas mortais. 

O diretor geral está em Tenerife a acompanhar o desembarque dos passageiros do cruzeiro. Repetiu que o hantavírus não é outro covid e que as pessoas não devem ter medo.

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Pedro Sánchez diz que governo espanhol “está a fazer o que deve fazer”

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Numa publicação nas redes sociais, o primeiro-ministro espanhol diz que, com a operação de desembarque dos passageiros do cruzeiro palco de um surte de hantavírus, está a fazer o que deve, ou seja, garantir a saúde pública de quem vive nas Canárias, proteger os cidadãos espanhóis a bordo do navio e também ajudar os países europeus que têm os seus cidadãos a bordo.

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Hantavírus. Espanhóis foram os primeiros a abandonar o navio

Começou na manhã deste domingo a operação de desembarque de cerca de uma centena de passageiros do navio cruzeiro Hondius, onde surgiu um surto de hantavírus.

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Todos os passageiros estão sem sintomas. Os espanhóis foram os primeiros a serem levados para o aeroporto, de onde seguiram para Madrid. Vão agora cumprir quarentena.
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Franceses já estão no aeroporto

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Os passageiros franceses foram já retirados do navio, trazidos para terra e depois levados de autocarro para o aeroporto onde está já à espera um avião para os levar de volta ao país de origem. 

A seguir deverão ser levados para o aeroporto os neerlandeses, entre eles, parte da tripulação, e também cidadãos belgas, alemães e um grego, que seguem todos no mesmo avião. 

Seguem-se os cidadãos dos Estados Unidos e depois da Turquia.

Uma operação que está a ser acompanhada a par e passo pela correspondente RTP em Madrid, Ana Romeu.
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Franceses são afinal próxima nacionalidade a sair do navio

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Uma alteração que se deve à disponibilidade do avião no aeroporto de Tenerife.
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"Gravidade do caso justifica a quarentena". O que provoca este hantavírus?

A infeciologista Margarida Tavares ajuda a compreender a forma como esta doença por hantavírus se manifesta e os contornos da operação de repatriamento conduzida este domingo a partir de Tenerife.

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Cidadãos espanhóis já foram todos retirados. Próximos são passageiros para voo rumo aos Países Baixos

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Para esse voo seguem pessoas de nacionalidade neerlandesa, entre eles alguns membros da tripulação, mas também belgas, alemães e um grego.

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Primeiro autocarro com passageiros já saiu do porto de Tenerife rumo ao aeroporto

Há mais autocarros a serem preparados.

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Já começou o desembarque dos passageiros

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Um momento que foi presenciado pela jornalista da RTP, Ana Romeu. Serão passageiros espanhóis.
Os passageiros vão agora ser levados para o aeroporto, onde têm um avião à espera.
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Primeiros passageiros a sair serão os 14 espanhóis

Os cidadãos espanhóis vão ser levados para um hospital militar em Madrid. Ana Romeu, jornalista da RTP, está a acompanhar toda a operação.

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Operação deve decorrer entre hoje e amanhã à tarde

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A ministra Monica Garcia adianta que a operação irá decorrer hoje durante todo o dia e pode prolongar-se para o dia de amanhã à tarde, altura em que está previsto um voo para a Austrália.

Deverão manter-se no barco membros da tripulação, que seguirão viagem, previsivelmente na segunda-feira, para levar o paquete até aos Países Baixos, país onde está registada a propriedade do "MV Hondius" e de onde é o armador.

O desembarque e repatriamento das pessoas a bordo faz-se em zonas isoladas do porto industrial de Granadilla e do aeroporto Tenerife Sul, sem qualquer contacto com a população local.

Está também isolado o percurso de cerca de 10 quilómetros entre o porto e o aeroporto.

O transporte neste percurso será feito em veículos militares.

O definido é que tripulantes e passageiros só saem do barco quando o avião que os vai repatriar está já preparado para descolar e são levados diretamente à pista do aeroporto.

A operação está a ser coordenada por Espanha, pelos Países Baixos, pela OMS e pelo ECDC.
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Ministra da Saúde diz que toda a operação está em marcha. Todos os passageiros estão assintomáticos

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Numa conferência, no próprio porto de Tenerife, a ministra espanhola garante que tudo está preparado para o desembarque dos passageiros e que os aviões estão já à espera no aeroporto.

O que está previsto é que desembarquem no arquipélago espanhol das Canárias, em Tenerife, mais de 100 pessoas, que serão repatriadas a partir de um aeroporto desta ilha, em aviões de vários países e da União Europeia (UE).

A ministra da Saúde de Espanha, Mónica García, explicou que o primeiro grupo que vai sair do barco e que será transportado a partir do aeroporto Tenerife Sul é o de cidadãos espanhóis (14 pessoas), que serão levadas para um hospital militar em Madrid.

A operação está a ser acompanhada pelo líder da Organização Mundial de Saúde.
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RTP /

Testou negativo a cidadã espanhola que apresentou sintomas

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A mulher viajou no mesmo avião que uma das vítimas mortais deste surto de hantavírus. 

A mulher está ainda em isolamento, num hospital de Alicante, em Espanha. 

Os testes vão ser repetidos hoje para confirmação.
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Está prevista para breve uma conferência de imprensa da ministra da Saúde de Espanha

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O Governo vai fazer um ponto de situação, para depois dar início ao desembarque.
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Equipa de médicos já subiu a bordo do cruzeiro

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Será feito um novo rastreio dos passageiros, para perceber se alguém apresenta sintomas.
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Cruzeiro ultima a entrada no porto. Manobras podem ainda demorar uma hora

Só depois se começam a preparar a saída dos passageiros, por nacionalidades, e consoante estejam já preparados os aviões para os levar aos países de origem.

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A operação tem levantado várias críticas do governo local.
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Lusa /

Cruzeiro MV Hondius chegou ao porto de Granadilla, em Tenerife

O navio de cruzeiro MV Hondius, no qual se registou um surto de hantavírus, entrou pelas 06h30 (hora local e em Lisboa) no porto de Granadilla de Abona, onde permanecerá ancorado até que os passageiros sejam desembarcados.

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A entrada do navio foi precedida por uma lancha do porto e o cruzeiro foi seguido por um rebocador, que o estão a ajudar nas manobras de entrada e ancoragem no porto - e não atracagem, para que sejam evitada a contaminação em terra.

Assim que o MV Hondius estiver ancorado e já com a luz do sol, terá início a operação de desembarque dos passageiros e o seu transporte para o aeroporto de Tenerife Sul, a 10 quilómetros do porto.

Os primeiros a desembarcar, segundo explicou ontem a ministra da Saúde, Mónica García, serão os 14 espanhóis que viajam no navio e que serão recebidos por um avião militar espanhol na pista de aterragem do aeroporto Tenerife Sul para serem transportados para Madrid, onde ficarão em quarentena no Hospital Gómez Ulla.

Após os espanhóis, o desembarque dos passageiros será feito por nacionalidades e em grupos de cinco pessoas e já se encontram na ilha todos os aviões que os transportarão para os respetivos locais de origem, com exceção de dois que chegarão durante este domingo.

A operação deverá prolongar-se até segunda-feira, o que suscitou a rejeição do Governo das Canárias, cujo presidente, Fernando Clavijo, afirmou que o acordo previa que a operação durasse 12 horas e terminasse no final da tarde deste domingo.

Perante a recusa do Governo das Canárias e da Autoridade Portuária de Tenerife em permitir que o navio ancorasse no porto de Granadilla, foi a Direção-Geral da Marinha Mercante que emitiu uma resolução para ordenar a sua entrada na doca do porto.

A resolução foi pela diretora-geral da Marinha Mercante, Ana Núñez Velasco, e justificada em face a um risco combinado de segurança marítima e à "necessidade de assistência médica a bordo", em coordenação com diferentes organismos do Estado, segundo informaram os meios de comunicação locais de Tenerife.

O primeiro ponto da resolução impõe o acolhimento do navio, seja através de ancoragem controlada ou de atracação direta, dependendo da decisão das autoridades responsáveis pela operação sanitária.

Está previsto que os mais de 100 passageiros que seguem a bordo comecem a desembarcar pelas 08:00 mais de 100 pessoas, que serão repatriadas a partir de um aeroporto da ilha, em aviões de vários países e da União Europeia (UE).

Após o desembarque, cada grupo será transferido imediatamente para o avião que lhe foi destinado para seguir para os países de origem.

Devem manter-se no navio 43 membros da tripulação, que seguirão viagem na segunda-feira até aos Países Baixos, país onde está registada a propriedade do MV Hondius e de onde é o armador.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou no sábado que considera todas as pessoas a bordo do cruzeiro onde foi detetado um surto de hantavírus como "contactos de alto risco", devendo ser submetidas a acompanhamento durante 42 dias. 

A OMS elevou para seis os casos confirmados de hantavírus ligados ao navio de cruzeiro onde foram registadas três mortes, enquanto o líder da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afastou o cenário de "uma nova covid", sublinhando que "o risco atual para a saúde pública" se mantém "baixo".

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OMS volta a falar de "baixo risco"
RTP /

"Todas as precauções estão a ser tomadas" para desembarque de passageiros e tripulantes de MV Hondius

Está uma operação montada em Tenerife para receber, na madrugada de domingo, o navio onde surgiram casos de hantavírus. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde já está na ilha espanhola e assegurou, juntamente com o Governo de Espanha, que está tudo pronto.

Hannah McKay - Reuters

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O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde voltou a afirmar, esta noite em Tenerife, que o risco de contágio é baixo.

O responsável, que vai coordenar no terreno o desembarque dos passageiros e tripulantes do MV Hondius, diz que tudo está a ser feito para minimizar qualquer risco.

"Isto não é o Covid", voltou a lembrar Tedros Ghebreyesus, repetindo também que o "risco para a população local é baixo".

Para além de ser uma doença diferente, garantiu o diretor-geral da OMS, "o Governo espanhol tomou todas as medidas para evitar qualquer problema".
Na mesma conferência de imprensa, a ministra da Saúde de Espanha afirmou que tudo está a postos para receber dentro de algumas horas o MV Hondius, em Tenerife.

Nenhuma das pessoas a bordo apresenta sintomas de doença por Hantavirus e a mulher espanhola que viajou com uma outra que veio a falecer acabou de testar negativo.

"Os cidadãos espanhóis serão os primeiros a ser retirados", admitiu Mónica Garcia, explicando que serão "levados para o hospital Gómez Ulla", onde está previsto que sejam realizado "todos os diagnósticos, todas as análises e onde terão de passar o período de quarentena".

Cidadão português seguirá no navio "MV Hondius" até aos Países Baixos
O cidadão português que está no navio com casos de hantavírus é um dos membros da tripulação que seguirá no "MV Hondius" até aos Países Baixos, sem ser repatriado a partir das Canárias, disseram hoje as autoridades portuguesas.

A Direção-Geral da Saúde disse na sexta-feira não ter conhecimento de qualquer ocupante do cruzeiro que quisesse ser recebido em Portugal e que o repatriamento das pessoas a bordo será feito para os países de residência.

Numa resposta a perguntas da agência Lusa, a DGS sublinhou que a única pessoa com nacionalidade portuguesa a bordo do navio, um elemento da tripulação, não reside em Portugal.

Estão no "MV Hondius", que esteve de quarentena em Cabo Verde, 147 pessoas, de 23 nacionalidades, incluindo passageiros, tripulação e pessoal médico da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

O barco deverá chegar à ilha de Tenerife, no arquipélago espanhol das Canárias, na próxima madrugada.

Desembarcarão nas Canárias mais de 100 pessoas, que serão repatriadas a partir de um aeroporto de Tenerife, em aviões de vários países e da União Europeia (UE).

C/Lusa
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