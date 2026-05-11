Hantavírus. Todos os 28 passageiros já foram retirados do navio de cruzeiro

Todos os 28 passageiros já foram retirados do navio de cruzeiro
Terminou a operação de retirada dos passageiros do navio MV Hondius. O navio deixou o porto de Granadilla, na ilha espanhola de Tenerife, e está já a caminho dos Países Baixos.
Retirada de passageiros foi retomada após atracagem do navio
A retirada dos passageiros do navio MV Hondius foi retomada após o cruzeiro ter sido obrigado a atracar devido às condições meteorológicas adversas.
Francesa que testou positivo ao Hantavirus está nos cuidados intensivos "em estado estável"
Os outros quatro franceses também passageiros do navio Hondius estão sem sintomas e em isolamento no hospital Bichat, uma unidade de referência para as doenças infecciosas, em Paris.
O Governo francês identificou 22 casos de contacto. Oito destes franceses estão já em isolamento e sem sintomas. Os restantes estão a ser contactados para ficarem em quarentena de seis semanas.
Cinq de nos compatriotes ont été rapatriés hier depuis le HM Hondius et sont placés à l’isolement strict à l’Hôpital Bichat. Quatre sont toujours testés négatifs. Notre compatriote positive à l’Hantavirus est toujours en réanimation dans un état stable.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 11, 2026
Huit Français, qui ont…
O ponto de situação foi feito pelo primeiro-ministro francês, Sebastien Lecornu, na rede social X, no final de uma reunião com a ministra da Saúde, com o diretor-geral de saúde e com o ministro do Interior.
OMS admite que é possível que surjam mais casos de hantavírus nas próximas semanas
Olivier le Polain, médico de saúde pública e epidemiologista da OMS, afirma que é possível que surjam novos casos nas próximas semanas devido ao longo período de incubação do vírus, e não à transmissão comunitária contínua.
Segundo o especialista, em média são necessárias três semanas para que os infetados desenvolvam sintomas e em alguns casos pode demorar 40 a 45 dias.
"É por isso que precisamos de nos manter vigilantes e garantir que, aos primeiros sinais e sintomas, as pessoas são identificadas, isoladas e recebem os cuidados necessários", declarou.
Navio obrigado a atracar devido ao mau tempo
Por recomendación de la Capitanía Marítima y ante las condiciones meteorológicas registradas en la zona, el MV Hondius permanece amarrado temporalmente en el Puerto de Granadilla para garantizar una operativa más segura y controlada durante el desembarque.— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 11, 2026
Capitão no navio MV Hondius agradece aos tripulantes e passageiros
Alemanha monitoriza quatro contactos de passageiros
Um porta-voz do Ministério da Saúde disse à Reuters que os doentes, todos atualmente sem sintomas, seriam posteriormente transferidos para Berlim, Baden-Wuerttemberg, Baviera e Schleswig-Holstein, onde as autoridades regionais assumirão os seus cuidados.
O Hospital Universitário de Frankfurt informou que os quatro foram levados entre a meia-noite e a 1h00 (hora local) para exames médicos e testes laboratoriais em Frankfurt e Marburg.
Até ao momento, "não há indícios de doença", afirmou num comunicado Timo Wolf, chefe da ala de isolamento especial para infeções altamente patogénicas em Frankfurt.
Espanha considera operação com navio "êxito do multilateralismo"
Mais de 100 infetados. Surto de norovírus em cruzeiro nos EUA
Tem sido um ano de pesadelo para os cruzeiros. Só nos Estados Unidos, segundo o Centro de Controlo de Doenças, há nesta altura, o 19.º surto de norovírus.
22 passageiros do navio serão retirados hoje com destino aos Países Baixos
"Há 54 pessoas a bordo do navio, das quais 22 vão desembarcar" enquanto outras 32, membros da tripulação, "permanecerão no navio, que partirá em direção aos Países Baixos", declarou Mónica García numa conferência de imprensa.
Dois voos de repatriamento marcados para esta segunda-feira
O primeiro segue para os Países Baixos, é a segunda ligação para transporte de passageiros e tripulação. O segundo segue para a Austrália.
A embarcação deve zarpar ainda hoje de Tenerife rumo a Roterdão com 34 tripulantes e o corpo da cidadã que faleceu durante o cruzeiro, vítima de hantavírus.
Francesa contagiada: "prognóstico pode ser fatal"
“O que sabemos, visto tratar-se de um vírus conhecido, é que quando o quadro clínico se agrava com este vírus o prognóstico pode ser fatal e pode ser o caso desta pessoa”, alertou Stephanie Rist.
DGS sem registo de portugueses que contactaram com casos de hantavírus
À medida que as autoridades tentam seguir os casos confirmados e suspeitos de hantavirus, a Direção-Geral de Saúde esclarece que não há portugueses referenciados.
A responsável sublinha que não há esse registo "como contacto e como caso suspeito", acrescentando também que o trabalho das autoridades prossegue e que ainda não está fechado.
Até ao momento, há apenas o registo de um português que fazia parte da tripulação do cruzeiro Hondius e que "irá seguir viagem para os Países Baixos", refere.
Britânico hospitalizado com hantavírus na África do Sul apresenta melhorias clínicas
"O doente britânico está clinicamente a melhorar, mas continua doente", afirmou Foster Mohale. "Isto significa que o seu estado está a melhorar, gradualmente".
França vai realizar nova reunião esta tarde
Esta reunião terá início às 16h15, na presença de Stéphanie Rist, ministra da Saúde, Laurent Nunez, ministro do Interior, assim como o chefe de gabinete do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, o diretor-geral da ARS Île-de-France e o diretor-geral da Saúde.
Austrália vai colocar em quarentena seis passageiros
Reino Unido transfere para hospital 22 passageiros assintomáticos
A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês) indicou num comunicado que o grupo inclui 20 britânicos, um alemão residente no Reino Unido e um japonês.
"Durante as próximas 72 horas, os passageiros serão submetidos a testes e análises clínicas", afirmou a agência, que precisou que, durante este período, os especialistas "determinarão o seu estado atual".
"Será pedido aos passageiros que permaneçam 45 dias em isolamento", acrescentou.
Testaram negativo as duas mulheres internadas por suspeita de hantavírus em Barcelona e Alicante
Ambos vão permanecer em quarentena.
A ministra da Saúde, Mónica García, anunciou no domingo que os testes PCR efetuados a duas mulheres em Espanha que estiveram em contacto com uma das pessoas que morreram de hantavírus deram negativo.
Trata-se de uma pessoa com sintomas em Alicante, que foi submetida a um segundo teste - em ambos os casos com resultados negativos - e que terá de se submeter a um terceiro PCR.
Os protocolos, segundo o Ministro da Saúde, são diferentes, uma vez que uma tem sintomas e a outra não. Em todo o caso, "ambas terão de cumprir a quarentena".
Mulher de Alicante vai fazer um terceiro teste
A mulher de 32 anos internada no hospital de Alicante apresentava sintomas compatíveis com o hantavírus na passada sexta-feira. A paciente partilhou brevemente o quarto com uma das três vítimas mortais do surto no navio de cruzeiro MV Hondius, uma mulher dos Países Baixos que embarcou num avião de Joanesburgo (África do Sul) para Amesterdão. Já tinha sido submetida ao primeiro teste PCR no sábado, que foi negativo.
A mulher foi colocada em quarentena durante um período de tempo e, após uma atualização do Ministério da Saúde sobre os critérios iniciais, permanecerá no mesmo hospital de Alicante, segundo a mesma fonte, citada pela Efe.
Foi registado um surto de hantavírus no navio de cruzeiro MV Hondius, que partiu da Argentina para uma viagem no Atlântico Sul, com três mortos e seis casos confirmados.
O navio ancorou ao início da manhã de domingo no porto de Granadilla, em Tenerife, para que os 143 ocupantes, entre tripulantes e passageiros, de 23 nacionalidades, pudessem ser evacuados.
Os primeiros a sair no domingo foram os 14 espanhóis que se encontravam a bordo do navio, todos eles assintomáticos.
Um dos cinco cidadãos franceses evacuados do navio de cruzeiro apresentou sintomas no avião de repatriamento.
Passageiros americanos do navio chegam ao Nebraska para avaliação
O passageiro que testou positivo não apresenta sintomas, mas será encaminhado diretamente para a unidade de biocontenção do Centro Médico da Universidade do Nebraska, em Omaha, informou a instituição. Os restantes passageiros serão encaminhados para a Unidade Nacional de Quarentena do centro, para avaliação e acompanhamento.
Guterres elogia "estreita coordenação" entre Espanha e OMS
"Embora o perigo do vírus para o público seja baixo, é importante que os esforços internacionais garantam a segurança dos passageiros e tripulantes do MV Hondius", acrescentou Guterres na rede social X.
I want to express my support for the government of Spain & others as they manage the #hantavirus in close coordination with our @WHO colleagues.— António Guterres (@antonioguterres) May 11, 2026
While the current public health risk from the virus remains low, it’s important that international health efforts ensure the safety of…
Mais de 20 pessoas deverão ser repatriadas hoje
O barco, com uma parte da tripulação a bordo, que não vai desembarcar nas Canárias, seguirá depois para os Países Baixos, onde está registado o cruzeiro e de onde é o armador.
A OMS confirmou no domingo seis casos de oito suspeitos de infeção com hantavírus em pessoas que viajaram no barco. Três pessoas morreram e nenhum dos doentes ou suspeitos de estarem infetados estavam já a bordo quando o barco chegou às Canárias.
O navio viajava desde a Argentina, pelo Atlântico Sul, e suscitou um alerta sanitário internacional no passado fim de semana.
O hantavírus transmite-se geralmente a partir de roedores infetados. A variante detetada no paquete, o hantavírus Andes, é rara e pode transmitir-se de pessoa para pessoa.
Os sintomas da infeção com hantavírus são, inicialmente, semelhantes aos da gripe, como tosse, fadiga ou dores de cabeça e musculares.
Dependendo da estirpe, o hantavírus pode provocar uma infeção pulmonar ou renal.
Francesa e americano testam positivo
Dos cinco franceses repatriados e colocados em isolamento em Paris, o estado de saúde de uma mulher "infelizmente deteriorou-se esta noite" e os "testes deram positivo", afirmou a governante na rádio France Inter. O primeiro-ministro Sébastien Lecornu realizará uma nova reunião na tarde de segunda-feira.
Hantavírus. França impõe isolamento de seis semanas a cidadãos retirados de navio
A Ministra da Saúde francesa confirmou que um dos cidadãos retirados do navio apresenta sintomas de problemas respiratórios.
Hantavírus. Washington ignora recomendação e OMS admite impotência
Os Estados Unidos não vão impor obrigatoriedade na quarentena de 45 dias recomendada aos cidadãos que regressem do estrangeiro.
Hantavírus. Papa agradece a Espanha e confirma visita histórica às Canárias
O Papa expressou o seu agradecimento às autoridades e ao povo espanhol pelo acolhimento do navio.
Hantavírus. Passageiros dos EUA já foram retirados
Os passageiros dos Estados Unidos já estão a ser retirados. Vão agora ser levados para o Nebraska, onde ficarão em isolamento e serão sujeitos a avaliação.
Pneumologista assegura que hantavírus é muito conhecido e menos contagioso que coronavírus
O risco de contágio por hantavírus é também menor porque há muito mais conhecimento, comparativamente ao que havia quando surgiu a covid-19.
Sobre os casos no cruzeiro que está a desembarcar em Tenerife, o diretor de Pneumologia do Hospital de São João, acredita que a maioria tenham sido infetados diretamente pelo animal transmissor.