Hantavírus. Todos os 28 passageiros já foram retirados do navio de cruzeiro

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Hantavírus. Todos os 28 passageiros já foram retirados do navio de cruzeiro

Terminou a operação de retirada dos passageiros do navio MV Hondius, afetado por um surto de hantavírus. O navio está já a caminho dos Países Baixos. Acompanhamos aqui, ao minuto, todos os desenvolvimentos.

Mariana Ribeiro Soares, Joana Raposo Santos - RTP /

Foto: Borja Suarez - Reuters

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Todos os 28 passageiros já foram retirados do navio de cruzeiro

Terminou a operação de retirada dos passageiros do navio MV Hondius. O navio deixou o porto de Granadilla, na ilha espanhola de Tenerife, e está já a caminho dos Países Baixos.

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O navio de cruzeiro de bandeira holandesa, a bordo do qual permanecem 26 tripulantes, deverá demorar aproximadamente cinco dias a chegar a Roterdão.
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Retirada de passageiros foi retomada após atracagem do navio

A retirada dos passageiros do navio MV Hondius foi retomada após o cruzeiro ter sido obrigado a atracar devido às condições meteorológicas adversas.

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Os passageiros estão a desembarcar diretamente no cais de Ribera, no porto de Granadilla, devido aos ventos fortes e forte ondulação.

O grupo é composto por quatro australianos, um britânico, um neozelandês e alguns membros da tripulação, que serão transferidos para o aeroporto em autocarros para embarcarem no voo para os Países Baixos. 
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Francesa que testou positivo ao Hantavirus está nos cuidados intensivos "em estado estável"

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A francesa que testou positivo ao Hantavirus está nos cuidados intensivos, num estado estável.

Os outros quatro franceses também passageiros do navio Hondius estão sem sintomas e em isolamento no hospital Bichat, uma unidade de referência para as doenças infecciosas, em Paris.

O Governo francês identificou 22 casos de contacto. Oito destes franceses estão já em isolamento e sem sintomas. Os restantes estão a ser contactados para ficarem em quarentena de seis semanas.

O ponto de situação foi feito pelo primeiro-ministro francês, Sebastien Lecornu, na rede social X, no final de uma reunião com a ministra da Saúde, com o diretor-geral de saúde e com o ministro do Interior.
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OMS admite que é possível que surjam mais casos de hantavírus nas próximas semanas

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Especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) admitem a hipótese do aparecimento de novos casos de hantavírus nas próximas semanas.

Olivier le Polain, médico de saúde pública e epidemiologista da OMS, afirma que é possível que surjam novos casos nas próximas semanas devido ao longo período de incubação do vírus, e não à transmissão comunitária contínua.

Segundo o especialista, em média são necessárias três semanas para que os infetados desenvolvam sintomas e em alguns casos pode demorar 40 a 45 dias.

"É por isso que precisamos de nos manter vigilantes e garantir que, aos primeiros sinais e sintomas, as pessoas são identificadas, isoladas e recebem os cuidados necessários", declarou.
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Navio obrigado a atracar devido ao mau tempo

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O navio MV Hondius foi obrigado a permanecer no porto de Granadilla devido às condições meteorológicas adversas, que dificultam a retirada dos passageiros em segurança, anunciou o Ministério da Saúde de Espanha. 

A embarcação permanecerá atracada durante o tempo mínimo necessário para garantir a segurança dos passageiros e dos membros da equipa de evacuação. 

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Capitão no navio MV Hondius agradece aos tripulantes e passageiros

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O capitão do navio de cruzeiro MV Hondius, afetado por um surto de hantavírus, Jan Dobrogowski, agradeceu a "paciência", a "disciplina" e a "bondade" demonstradas durante as últimas semanas, que descreveu como "extremamente difíceis".
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Alemanha monitoriza quatro contactos de passageiros

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Quatro contactos alemães do navio de cruzeiro MV Hondius, afetado pelo hantavírus, estão a ser monitorizados numa unidade especial de isolamento no Hospital Universitário de Frankfurt, após terem chegado durante a noite, informaram as autoridades de saúde alemãs esta segunda-feira.

Um porta-voz do Ministério da Saúde disse à Reuters que os doentes, todos atualmente sem sintomas, seriam posteriormente transferidos para Berlim, Baden-Wuerttemberg, Baviera e Schleswig-Holstein, onde as autoridades regionais assumirão os seus cuidados.

O Hospital Universitário de Frankfurt informou que os quatro foram levados entre a meia-noite e a 1h00 (hora local) para exames médicos e testes laboratoriais em Frankfurt e Marburg.

Até ao momento, "não há indícios de doença", afirmou num comunicado Timo Wolf, chefe da ala de isolamento especial para infeções altamente patogénicas em Frankfurt.
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Espanha considera operação com navio "êxito do multilateralismo"

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Espanha considerou hoje um "êxito do multilateralismo" a operação nas Canárias com o navio afetado com um surto de hantavírus, reiterando que foram seguidos todos os protocolos sanitários internacionais, após dois passageiros retirados do barco terem tido testes positivos.

Numa conferência de imprensa hoje em Tenerife, a ministra espanhola da Saúde, Mónica García, disse que foram seguidos a bordo do navio todos os protocolos sanitários internacionais, nomeadamente a nível de inquéritos epidemiológicos e testes, pelos peritos do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) que viajaram no "MV Hondius" a partir de Cabo Verde, onde o barco esteve de quarentena.

c/ Lusa
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Mais de 100 infetados. Surto de norovírus em cruzeiro nos EUA

Tem sido um ano de pesadelo para os cruzeiros. Só nos Estados Unidos, segundo o Centro de Controlo de Doenças, há nesta altura, o 19.º surto de norovírus.

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Trata-se de um cruzeiro nas Bahamas que deve regressar hoje à Florida com mais de cem pessoas infetadas.
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22 passageiros do navio serão retirados hoje com destino aos Países Baixos

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Vinte e dois ocupantes do MV Hondius serão hoje retirados do navio num único avião antes das 19h00 (hora de Lisboa) com destino aos Países Baixos, uma vez que um voo inicialmente previsto para a Austrália foi cancelado, anunciou a ministra espanhola da Saúde.

"Há 54 pessoas a bordo do navio, das quais 22 vão desembarcar" enquanto outras 32, membros da tripulação, "permanecerão no navio, que partirá em direção aos Países Baixos", declarou Mónica García numa conferência de imprensa.
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Países Baixos e Austrália
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Dois voos de repatriamento marcados para esta segunda-feira

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Para a tarde desta segunda-feira estão previstos mais dois voos de repatriamento dos passageiros e tripulação que seguiam a bordo do MV Hondius, como conta a enviada da RTP a Tenerife, Ana Romeu.

O primeiro segue para os Países Baixos, é a segunda ligação para transporte de passageiros e tripulação. O segundo segue para a Austrália.

A embarcação deve zarpar ainda hoje de Tenerife rumo a Roterdão com 34 tripulantes e o corpo da cidadã que faleceu durante o cruzeiro, vítima de hantavírus.
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Francesa contagiada: "prognóstico pode ser fatal"

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A ministra francesa da Saúde revelou que o estado de saúde da mulher infetada com o vírus piorou durante a noite. Esta cidadã francesa está agora em instalações médicas especializadas.

“O que sabemos, visto tratar-se de um vírus conhecido, é que quando o quadro clínico se agrava com este vírus o prognóstico pode ser fatal e pode ser o caso desta pessoa”, alertou Stephanie Rist.
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Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1 /

DGS sem registo de portugueses que contactaram com casos de hantavírus

À medida que as autoridades tentam seguir os casos confirmados e suspeitos de hantavirus, a Direção-Geral de Saúde esclarece que não há portugueses referenciados.

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Nos contactos mantidos com outros países, Rita Sá Machado diz à rádio RTP Antena 1 e à RTP Notícias que não se registam portugueses no rastreamento feito até ao momento.

As autoridades têm dado prioridade no contacto aos passageiros dos voos onde seguiram casos confirmados de infeção por hantavírus. A diretora-geral da Saúde fala de quatro voos em que, "por ser algo tão mediático, optou-se por alertar todos os passageiros desses voos". 
"Durante esse trabalho havia diferentes nacionalidades e havia pessoas que iriam para todo o mundo, mas até ao momento não havia nada que ligasse efetivamente aqui também a portugueses", diz Rita Sá Machado.

A responsável sublinha que não há esse registo "como contacto e como caso suspeito", acrescentando também que o trabalho das autoridades prossegue e que ainda não está fechado.

Até ao momento, há apenas o registo de um português que fazia parte da tripulação do cruzeiro Hondius e que "irá seguir viagem para os Países Baixos", refere.

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RTP /

Britânico hospitalizado com hantavírus na África do Sul apresenta melhorias clínicas

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Um homem britânico que foi internado num hospital em Joanesburgo após adoecer com hantavírus a bordo de um cruzeiro de luxo está "clinicamente a melhorar", disse um porta-voz do Ministério da Saúde da África do Sul à agência Reuters esta segunda-feira.

"O doente britânico está clinicamente a melhorar, mas continua doente", afirmou Foster Mohale. "Isto significa que o seu estado está a melhorar, gradualmente".
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RTP /

França vai realizar nova reunião esta tarde

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O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, vai realizar esta tarde, em Matignon, uma nova reunião para fazer um balanço da situação relativa ao hantavírus.

Esta reunião terá início às 16h15, na presença de Stéphanie Rist, ministra da Saúde, Laurent Nunez, ministro do Interior, assim como o chefe de gabinete do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros, o diretor-geral da ARS Île-de-France e o diretor-geral da Saúde.
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RTP /

Austrália vai colocar em quarentena seis passageiros

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A Austrália vai isolar durante pelo menos três semanas seis passageiros do MV Hondius, anunciou o Governo esta segunda-feira. Entre estas seis pessoas, quatro têm nacionalidade australiana, outra tem residência permanente e a última tem nacionalidade neozelandesa. Nenhum destes passageiros apresenta sintomas de hantavírus.
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RTP /

Reino Unido transfere para hospital 22 passageiros assintomáticos

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As autoridades do Reino Unido confirmaram esta segunda-feira que 22 pessoas retiradas no domingo do cruzeiro MV Hondius, em Tenerife, já chegaram ao país e foram internadas num hospital no condado de Merseyside, onde vão realizar testes nas próximas horas para determinar se estão infetadas com o hantavírus, embora não apresentem sintomas.

A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA, na sigla em inglês) indicou num comunicado que o grupo inclui 20 britânicos, um alemão residente no Reino Unido e um japonês.

"Durante as próximas 72 horas, os passageiros serão submetidos a testes e análises clínicas", afirmou a agência, que precisou que, durante este período, os especialistas "determinarão o seu estado atual".

"Será pedido aos passageiros que permaneçam 45 dias em isolamento", acrescentou.
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Um Olhar Europeu com RTVE /

Testaram negativo as duas mulheres internadas por suspeita de hantavírus em Barcelona e Alicante

Ambos vão permanecer em quarentena.

Marta Perez / EFE

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As duas mulheres internadas por possível infeção por hantavírus em Barcelona e Alicante tiveram resultados negativos nos testes PCR a que foram submetidas.

A ministra da Saúde, Mónica García, anunciou no domingo que os testes PCR efetuados a duas mulheres em Espanha que estiveram em contacto com uma das pessoas que morreram de hantavírus deram negativo.

Trata-se de uma pessoa com sintomas em Alicante, que foi submetida a um segundo teste - em ambos os casos com resultados negativos - e que terá de se submeter a um terceiro PCR. 

O outro caso é o de uma mulher assintomática em Barcelona, que foi submetida a um primeiro teste e que terá de efetuar um segundo.

Os protocolos, segundo o Ministro da Saúde, são diferentes, uma vez que uma tem sintomas e a outra não. Em todo o caso, "ambas terão de cumprir a quarentena".
Mulher de Alicante vai fazer um terceiro teste
A mulher de 32 anos internada no hospital de Alicante apresentava sintomas compatíveis com o hantavírus na passada sexta-feira. A paciente partilhou brevemente o quarto com uma das três vítimas mortais do surto no navio de cruzeiro MV Hondius, uma mulher dos Países Baixos que embarcou num avião de Joanesburgo (África do Sul) para Amesterdão. Já tinha sido submetida ao primeiro teste PCR no sábado, que foi negativo.

A mulher foi colocada em quarentena durante um período de tempo e, após uma atualização do Ministério da Saúde sobre os critérios iniciais, permanecerá no mesmo hospital de Alicante, segundo a mesma fonte, citada pela Efe. 

A mulher permanecerá em isolamento na sala de pressão negativa do hospital de Alicante e o teste será repetido em 48 horas.

A mulher catalã não apresenta sintomas e viajou no mesmo avião que a mulher neerlandesa que morreu. Segundo a investigação epidemiológica, esta pessoa não foi inicialmente identificada devido a uma mudança de lugar no avião, circunstância que dificultou a sua localização na primeira reconstrução dos contactos.

Foi registado um surto de hantavírus no navio de cruzeiro MV Hondius, que partiu da Argentina para uma viagem no Atlântico Sul, com três mortos e seis casos confirmados.

O navio ancorou ao início da manhã de domingo no porto de Granadilla, em Tenerife, para que os 143 ocupantes, entre tripulantes e passageiros, de 23 nacionalidades, pudessem ser evacuados. 

A evacuação está quase concluída e estará terminada esta segunda-feira.

Os primeiros a sair no domingo foram os 14 espanhóis que se encontravam a bordo do navio, todos eles assintomáticos. 

Foram transferidos por avião militar para o Hospital Gómez Ulla, em Madrid, onde permanecerão em quarentena durante 45 dias.

Um dos cinco cidadãos franceses evacuados do navio de cruzeiro apresentou sintomas no avião de repatriamento.

Além disso, dos 17 americanos que estão a ser repatriados, um apresenta sintomas ligeiros e outro teve um resultado ligeiramente positivo na PCR para a estirpe andina do vírus.

RTVE.es/Agencias / 11 maio 2026 06:29 GMT+1

Edição e tradução / Joana Bénard da Costa - RTP
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Passageiros americanos do navio chegam ao Nebraska para avaliação

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Os passageiros americanos do navio de cruzeiro no centro do surto de hantavírus, incluindo o homem que testou positivo no domingo, chegaram hoje ao Nebraska para avaliação numa unidade de quarentena altamente especializada, antes de seguirem para as suas casas e passarem por semanas de monitorização para detetar sintomas de infeção.

O passageiro que testou positivo não apresenta sintomas, mas será encaminhado diretamente para a unidade de biocontenção do Centro Médico da Universidade do Nebraska, em Omaha, informou a instituição. Os restantes passageiros serão encaminhados para a Unidade Nacional de Quarentena do centro, para avaliação e acompanhamento.
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Guterres elogia "estreita coordenação" entre Espanha e OMS

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O secretário-geral da ONU, António Guterres, elogiou a "estreita coordenação" da Espanha com a Organização Mundial da Saúde (OMS) na gestão conjunta do surto de hantavírus.

"Embora o perigo do vírus para o público seja baixo, é importante que os esforços internacionais garantam a segurança dos passageiros e tripulantes do MV Hondius", acrescentou Guterres na rede social X.
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Mais de 20 pessoas deverão ser repatriadas hoje

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Esta segunda-feira prevê-se que sejam ainda desembarcadas e repatriadas 24 pessoas para a Austrália e Países Baixos.

O barco, com uma parte da tripulação a bordo, que não vai desembarcar nas Canárias, seguirá depois para os Países Baixos, onde está registado o cruzeiro e de onde é o armador.

A OMS confirmou no domingo seis casos de oito suspeitos de infeção com hantavírus em pessoas que viajaram no barco. Três pessoas morreram e nenhum dos doentes ou suspeitos de estarem infetados estavam já a bordo quando o barco chegou às Canárias.

O navio viajava desde a Argentina, pelo Atlântico Sul, e suscitou um alerta sanitário internacional no passado fim de semana.

O hantavírus transmite-se geralmente a partir de roedores infetados. A variante detetada no paquete, o hantavírus Andes, é rara e pode transmitir-se de pessoa para pessoa.

Os sintomas da infeção com hantavírus são, inicialmente, semelhantes aos da gripe, como tosse, fadiga ou dores de cabeça e musculares.

Dependendo da estirpe, o hantavírus pode provocar uma infeção pulmonar ou renal.

A OMS garante que o risco deste surto para a população em geral é baixo.

c/ Lusa
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Francesa e americano testam positivo

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Uma francesa repatriada do MV Hondius testou positivo para o hantavírus e 22 dos seus contactos foram identificados em França. A informação foi confirmada pela ministra da Saúde, Stéphanie Rist, esta segunda-feira.

Dos cinco franceses repatriados e colocados em isolamento em Paris, o estado de saúde de uma mulher "infelizmente deteriorou-se esta noite" e os "testes deram positivo", afirmou a governante na rádio France Inter. O primeiro-ministro Sébastien Lecornu realizará uma nova reunião na tarde de segunda-feira.

Nos Estados Unidos, ‌o ⁠Departamento de Saúde e Serviços Humanos informou no domingo que, dos 17 americanos que estão a ser repatriados do navio de cruzeiro afetado pelo hantavírus, um apresenta sintomas leves e outro apresentou um resultado ligeiramente positivo no teste PCR.
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Hantavírus. França impõe isolamento de seis semanas a cidadãos retirados de navio

A Ministra da Saúde francesa confirmou que um dos cidadãos retirados do navio apresenta sintomas de problemas respiratórios.

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Independentemente de os exames virem a confirmar uma infeção por Hantavírus, a governante ordenou que todos os passageiros que desembarcaram em França cumpram um período rigoroso de quarentena durante seis semanas.
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Hantavírus. Washington ignora recomendação e OMS admite impotência

Os Estados Unidos não vão impor obrigatoriedade na quarentena de 45 dias recomendada aos cidadãos que regressem do estrangeiro.

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Apesar das diretrizes de saúde pública, o governo norte-americano deixa a decisão ao critério individual, uma postura perante a qual a Organização Mundial da Saúde se confessa impotente para intervir.
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Hantavírus. Papa agradece a Espanha e confirma visita histórica às Canárias

O Papa expressou o seu agradecimento às autoridades e ao povo espanhol pelo acolhimento do navio.

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O gesto serve de antevisão à viagem apostólica do próximo mês, data em que Leão XIV visitará as Ilhas Canárias, naquela que será a sua primeira visita oficial a território espanhol.
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Hantavírus. Passageiros dos EUA já foram retirados

Os passageiros dos Estados Unidos já estão a ser retirados. Vão agora ser levados para o Nebraska, onde ficarão em isolamento e serão sujeitos a avaliação.

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A quarentena é decidida por cada país.
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Pneumologista assegura que hantavírus é muito conhecido e menos contagioso que coronavírus

O risco de contágio por hantavírus é também menor porque há muito mais conhecimento, comparativamente ao que havia quando surgiu a covid-19.

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O pneumologista José Agostinho Marques reconhece que há milhares de casos por ano e "pequenos surtos" de hantavírus na América do Sul.

Sobre os casos no cruzeiro que está a desembarcar em Tenerife, o diretor de Pneumologia do Hospital de São João, acredita que a maioria tenham sido infetados diretamente pelo animal transmissor.
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