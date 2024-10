Harris tenta grande comício na capital e Trump regressa à Pensilvânia

A uma semana das eleições, as direções de candidatura republicana e democrata anunciaram, ambas, novas iniciativas de campanha para Trump e Harris, intensificando ainda mais o ritmo de apelo ao voto, quando as sondagens indicam que tudo está em aberto.

Os empates são particularmente evidentes nos estados flutuantes, onde apenas alguns poucos milhares de votos podem ser suficientes para o desfecho final, pelo que os candidatos procuram agora obter os votos de nichos eleitorais específicos.

Em Washington D.C., Harris vai tentar passar a mensagem de uma candidatura mobilizadora, com um comício muito perto da Casa Branca, na Elipse, um local politicamente emblemático e que servirá sobretudo para encher os écrans de televisão com uma multidão que se espera entusiasmada.

Nas últimas horas, alguns elementos da candidatura republicana chamavam a atenção para a afluência aos mais recentes comícios de Trump, em particular para o de Nova Iorque, que lotou totalmente o Madison Square Garden.

Os democratas vão procurar mostrar imagens de grande adesão à candidatura de Harris, em ações de rua urbanos e em comícios em locais favoráveis aos adversários de Trump - e são muitos na capital norte-americana, com a direção de campanha a anunciar que esperam pelo menos 20.000 pessoas.

Ao mesmo tempo, o candidato a vice democrata, Tim Walz regressa à Geórgia, para ações de campanha em Savannah e em Columbus, para não desguarnecer aquele que é um dos mais importantes estados na costa leste, onde menos de 12.000 votos fizeram toda a diferença para a vitória do atual Presidente, Joe Biden, naquele estado, em 2020.

A Geórgia tem 16 votos no colégio eleitoral (três menos do que a Pensilvânia), mas os democratas estão apostados em não perder este terreno político, com mensagens muito dirigidas às minorias, gastando os últimos dólares de campanha em anúncios nas televisões.

Trump regressa à Pensilvânia, depois de dirigentes republicanos confessarem que este será o reduto fundamental para uma vitória no colégio eleitoral, percebendo que algumas sondagens têm detetado algumas fragilidades no lado democrata.