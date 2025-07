Havai decreta estado de emergência e evacua área costeira face a possível tsunami

"Assinei uma proclamação de emergência e os Centros de Operações de Emergência do estado e do condado estão totalmente ativados. Por favor, levem esta situação a sério", declarou Josh Green na terça-feira (hoje em Lisboa) nas redes sociais.

Numa conferência de imprensa, o responsável também instou as pessoas a abandonarem as zonas costeiras e a dirigirem-se para o interior destas ilhas vulcânicas no meio do Oceano Pacífico.

"Este é o aviso mais grave que se pode ter. Não é um aviso de vigilância. É um aviso, o que significa que devemos evacuar as zonas costeiras de imediato", avisou Green.

Esperam-se "inundações em todas as ilhas, e serão iminentes após a chegada da onda", acrescentou.

O primeiro impacto das ondas de tsunami deverá ocorrer às 19:10 locais (ainda terça-feira nos Estados Unidos, às 06:10 de hoje em Lisboa), indicou Green. E insistiu: "É de esperar que uma onda de tsunami atinja o estado, e não afetará apenas uma praia. É muito provável que afete as ilhas.

O governador revelou ainda que será possível conhecer melhor a dimensão das ondas quando estas passarem pelo arquipélago de Midway, a cerca de dois mil quilómetros do Havai.

A Agência de Gestão de Emergências do Havai anunciou hoje que começou a retirar as pessoas que se encontram nas zonas de evacuação.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) emitiu na terça-feira (hoje em Lisboa) um alerta de tsunami para todo o Havai, bem como para as ilhas Aleutas pertencentes ao Alasca, ambos territórios dos EUA.

O alerta surgiu na sequência de um dos mais fortes sismos registados na história, que atingiu esta madrugada o extremo oriente da Rússia, com magnitude de 8,8, causando um tsunami na região norte do Pacífico e levando à emissão de alertas em várias geografias no mundo.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) elevou o nível de alerta de tsunami para três metros ao longo da costa do Pacífico do país, após o sismo atingir a península russa de Kamchatka.

O Executivo japonês criou uma equipa especial para acompanhar a situação, anunciou o porta-voz do Governo Yoshimasa Hayashi.

Também o Peru emitiu um alerta de tsunami: "Este evento gera um alerta de tsunami na costa peruana", escreveu a Marinha do país sul-americano na rede social X.