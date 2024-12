As imagens mostram o aparecimento de fissuras na cratera do vulcão, de onde saíram jatos de lava, alguns com 80 metros de altura.

A erupção está a ocorrer numa área fechada do Parque Nacional dos Vulcões do Havai, não existindo perigo imediato para as populações.



Ainda assim, o dióxido de enxofre libertado pela erupção pode vir a afetar pessoas, animais e culturas.