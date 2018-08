Hawai prepara-se para Furacão Lane

RTP22 Ago, 2018, 20:00 / atualizado em 22 Ago, 2018, 20:04 | Mundo

Ventos fortes, inundações e ondas de grandes dimensões. São os fenómenos que se espera que atinjam o Hawai nas próximas horas, depois de se registar pelas 2h00 locais (13h00 em Portugal) que o Furacão Lane se encontrava a 539 quilómetros do sudoeste da ilha.



O furacão registou ventos de 249 quilómetros por hora, pelo que foi classificado como tempestade de categoria quatro. No entanto, as autoridades não descartam a possibilidade de este poder chegar à categoria cinco, onde se registam ventos a mais de 252 quilómetros por hora.



O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) declarou em comunicado que as populações podem enfrentar ventos fortes e ondas consideráveis mesmo que o furacão não chegue a passar diretamente pela ilha. O NWS também já alertou os residentes para se prepararem para danos consideráveis, avisando que algumas localizações “podem ficar inabitáveis durante semanas”.



Os ventos da tempestade tropical podem chegar à Ilha do Hawai esta quarta-feira à tarde, hora local, de acordo com Gavin Shigesato, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional (NWS). O mesmo afirma que se espera que a tempestade continue para o norte, em direção às ilhas Maui e Oahu.



David Ige, governador do Hawai, assinou uma declaração de emergência de forma a garantir “uma ação preventiva e protetora” contra o desastre. No Twitter pediu aos moradores para se prepararem para a tempestade.





This will allows us to line up services and resources prior so that we can keep our communities safe. Never seen such dramatic changes in the forecast track as with #HurricaneLane. Urging residents and visitors to prepare for a significant impact. More: https://t.co/uFM1uikJDF pic.twitter.com/0266iMnnE8 — Governor David Ige (@GovHawaii) 22 de agosto de 2018

Everyone in the path of #HurricaneLane please prepare yourselves, heed the advice of State and local officials, and follow @NWSHonolulu for updates. Be safe! https://t.co/kCwtL8UxNI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de agosto de 2018





No início de agosto, o furacão Hector transformou-se numa tempestade de categoria quatro enquanto atravessava o Pacífico em direção ao Hawai. Acabou por se desviar a sul da ilha, não chegando a passar diretamente por ela.

O presidente dos Estados Unidos já pediu a “quem estivesse no caminho” da tempestade para se preparar e estar atento às autoridades.O Furacão Lane é a segunda maior tempestade a passar pelo Hawai nas últimas semanas, segundo reporta o jornal The New York Times