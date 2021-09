Hawai. Vulcão Kilauea voltou a entrar em erupção

#Fissures of #lava and falling of #tephra!

A line of low lava fountains is erupting from the crater floor, tephra is falling downwind, and a new fissure opened up on the west wall of Halemaʻumaʻu crater. #KilaueaErupts — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) September 30, 2021

Timelapse of the new summit eruption on Kīlauea volcano.



— Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) September 30, 2021

“O que antes era um lago de lava em arrefecimento, é agora uma nova erupção fissural”, disse o USGS no Twitter.“As emissões de gases degradarão a qualidade do ar, mas a atividade da lava está apenas no topo [do vulcão]”, explicam.David Phillips, um dos cientistas responsáveis pelo observatório, disse à CNN que não existe perigo imediato para os residentes.ao início do dia depois de registar um aumento nas atividades sísmicas na noite anterior."O aumento da atividade sísmica e as mudanças nos padrões de deformação do solo na cúpula do Kilauea começaram a ocorrer aproximadamente ao meio-dia de 29 de setembro de 2021, indicando o movimento do magma na subsuperfície", acrescentou o USGS.“Até agora, de facto, é muito semelhante à erupção mais recente de dezembro de 2020 a maio de 2021. Ele está a libertar a pressão que se acumula entre as erupções - um processo muito cíclico”, explicam no Twitter.

“O vulcão entrou numa fase de atividade cíclica, não muito diferente dos anos 1950 e início dos anos 1980, com frequentes erupções. É um dos vulcões mais ativos do mundo”, explica o USGS.







Em 2018, o vulcão entrou em erupção e destruiu mais de 700 casas, o que obrigou à retirada de vários residentes.