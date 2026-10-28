Hegseth apela a Japão, Austrália e Coreia do Sul para aumentarem investimento em defesa

Os encontros de Pete Hegseth, realizados separadamente, decorreram à margem da 13.ª Reunião de Ministros da Defesa da ASEAN Plus (ADMM-Plus), que se realiza na cidade filipina de Cebu (centro) até quinta-feira e reúne os países deste bloco e os oito parceiros, entre os quais Estados Unidos, China e Rússia.

A Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) é uma organização geopolítica e económica que reúne 11 Estados-membros da região do Sudeste Asiático.

A primeira reunião de Hegseth foi com o ministro japonês, Shinjiro Koizumi, a quem sublinhou a importância de um maior investimento para uma "defesa eficaz" na Primeira Cadeia de Ilhas, área do Pacífico formada por territórios como Japão, Taiwan e Filipinas, que Washington considera fundamental para conter a projeção militar da China.

Ambos analisaram formas de reforçar a presença e os treinos no Japão, incluindo exercícios com munições reais, e concordaram em agilizar a utilização de instalações militares e coordenar-se no fabrico de munições, de acordo com um comunicado do Pentágono.

Com o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa australiano, Richard Marles, o chefe do Pentágono acordou "acelerar os investimentos" em bases aéreas na Austrália e "melhorar a capacidade logística" partilhada pelos exércitos de ambos os países.

Os dois líderes analisaram ainda os avanços da AUKUS, a aliança de segurança que os Estados Unidos e a Austrália partilham com o Reino Unido, e os planos para fabricar munições em conjunto. "Juntos, estamos a otimizar a Aliança para reforçar a dissuasão e obter resultados", publicou Hegseth nas redes sociais.

Com o ministro da Defesa sul-coreano, Kang Shin-chul, o secretário norte-americano defendeu uma aliança baseada na "paz através da força". "Os Estados Unidos mantêm-se ao lado de aliados que levam a sério a sua própria defesa", escreveu o governante norte-americano na rede social X.

Hegseth reuniu-se também com o ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, com quem celebrou o primeiro ano do acordo de cooperação militar que ambos assinaram em 2025 para a próxima década, e procurou "formas de reforçar a cooperação", segundo escreveu nas redes sociais.

O secretário norte-americano chegou às Filipinas na terça-feira à noite, de acordo com imagens divulgadas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com o objetivo de reafirmar o compromisso com a "paz através da força" no Pacífico e "alargar a partilha de responsabilidades" com os aliados.

As reuniões coincidem com o 50.º aniversário do Tratado de Amizade e Cooperação do Sudeste Asiático e antecedem a cimeira de líderes da ASEAN em Manila, de 15 a 17 de novembro, na qual está prevista a presença do Presidente norte-americano, Donald Trump.