Hélder Pitta Gros revela acusações no caso de Isabel dos Santos

Um encontro confirmado à RTP pela Procuradoria-Geral da República.Antes de viajar para Lisboa, o procurador-geral de Angola, Hélder Pitta, Gros anunciou quePara além de Isabel dos Santos, mais quatro pessoas foram constituídas arguidas, entre elasO procurador angolano diz que todos os arguidos estão fora de Angola e vão ser notificados. Se não se apresentarem voluntariamente poderão ser emitidos mandados de captura internacionais.

Negócios de Isabel dos Santos em Portugal

Isabel dos Santos tem participação em várias empresas portuguesas. Uma delas é no EuroBic.Na última noite, a instituição bancária emitiu um comunicado a dar conta queO primeiro-ministro, António Costa, espera que as empresas portuguesas não sejam afetadas por este caso e diz que Portugal vai manter a cooperação com Angola.

Ana Gomes reclama o aparecimento de responsáveis

Entrevistada na RTP pelo jornalista Vítor Gonçalves a antiga eurodeputada falou também sobre uma eventual candidatura sua à Presidência da República. Ana Gomes nunca disse que não será candidata.

Ana Gomes desafia a que se faça uma lista das pessoas que depois de passarem pelos governos encontraram acolhimento em empresas de Isabel dos Santos.

Sobre o Luanda Leaks, Ana Gomes pretende que sejam revelados os responsáveis também em Portugal.Em entrevista à RTP 3, a antiga eurodeputada do Partido Socialista (PS) diz que houve muita conivência em Portugal e alguém devia ser responsabilizado.