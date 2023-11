Helena Carreiras assina acordo de Defesa com a Guiné-Bissau

Em Bissau, a ministra Helena Carreiras tem ainda previstos encontros com o ministro da Defesa e com o Presidente da República guineenses.Helena Carreiras viaja acompanhada pelo chefe do Estado-Maior da Armada, o almirante Gouveia e Melo, com quem visitará o projeto de apoio à Marinha de Guerra da Guiné-Bissau.O Ministério da Defesa Nacional de Portugal recorda que desde julho de 2023, a Marinha Portuguesa tem vindo a dar "formação aos militares guineenses, tendo já formado 12 militares da Marinha da Guiné-Bissau, certificados como Patrões de Lancha” e disponibilizou duas embarcações de alta velocidade para atividades de reforço da segurança e da autoridade do Estado no mar, nomeadamente ações de fiscalização conjunta das águas sob soberania ou jurisdição da Guiné-Bissau.