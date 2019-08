Helicóptero militar despenha-se em Muidumbe, norte de Moçambique, e fere ocupantes

Lusa02 Ago, 2019, 16:08 | Mundo

Uma das vítimas da queda do avião sofreu ferimentos graves e foi transportada para o Hospital Distrital de Mueda, em Cabo Delgado, mais de dois mil quilómetros de Maputo.

O aparelho caiu numa mata do interior de Muidumbe, mais concretamente na aldeia de Lijungo, Posto Administrativo de Muambula, e ainda não são conhecidas as causas do sinistro.

O local onde a aeronave caiu é afastado das zonas que já foram alvo de ataques de grupos armados, que protagonizam uma onda de violência armada em alguns distritos de Cabo Delgado, desde outubro de 2017.

A FAM ainda não se pronunciou sobre o sucedido.

Este é o segundo helicóptero a despenhar-se em Cabo Delgado, depois de em abril ter caído uma aeronave militar FA 079 no distrito de Mueda, com oito ocupantes, que saíram todos ilesos.