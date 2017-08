Herdeiro da Samsung condenado a cinco anos de cadeia

Jorge Almeida - RTP 25 Ago, 2017, 10:24 / atualizado em 25 Ago, 2017, 10:27 | Mundo

Os procuradores pediam 12 anos de cadeia para Lee Jae-Yong, vice-presidente da Samsung Electronics, mas líder de facto desde 2014, quando o pai, Lee Kung-Hee, sofreu um ataque cardíaco. O filho do fundador do império estava acusado de corrupção, perjúrio e branqueamento de capitais.



O chamado “julgamento do século” conquistou os sul-coreanos durante os últimos meses por ser o mais um capítulo de uma longa história de corrupção que levou à queda da primeira mulher Presidente do país, Park Geun-Hye, em outubro de 2016.







Ficou provado em tribunal que Lee Jae-Yong, de 49 anos, subornou a ex-Presidente para conseguir o apoio do Governo numa fusão, que lhe deu um maior controlo do império.



Durante o julgamento, os procuradores apresentarem Lee como um empresário experiente que sabia exatamente o que estava a fazer ao pagar dezenas de milhões de dólares a pessoas ligadas a Park Geun-Hye, que se encontra presa a aguardar julgamento.







Lee Jae-Yong negou qualquer irregularidade e os seus advogados deverão agora recorrer do veredicto.



A condenação é vista como um duro golpe para a Samsung, o maior construtor de smartphones do mundo, que vai tentar reconquistar a confiança dos consumidores com o novo Galaxy Note 8.