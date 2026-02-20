Herdeiros de Epstein querem pagar quase 30 milhões de euros para encerrar processo

Os herdeiros de Jeffrey Epstein concordaram em pagar quase 30 milhões de euros (até 35 milhões de dólares) para encerrar uma ação coletiva que acusava dois dos seus assessores de cumplicidade no tráfico sexual de jovens mulheres e adolescentes, segundo documentos apresentados num tribunal norte-americano.



Os gestores do espólio - responsáveis legais por gerir os bens, pagar dívidas, negociar acordos e executar o testamento de Epstein - já tinha criado um fundo de compensação que pagou cerca de 104 milhões de euros (121 milhões de dólares) às vítimas. Para além disso, foram desembolsados aproximadamente 42 milhões de euros em acordos adicionais.



No âmbito do novo entendimento, nem Darren Indyke nem Richard Kahn “admitiram ou reconheceram qualquer conduta imprópria”, afirmou o advogado de ambos, Daniel Weiner, num comunicado enviado por correio eletrónico e citado pelo jornal britânico The Guardian.



“Como não fizeram nada de errado, os coexecutores estavam preparados para contestar as acusações contra eles até ao julgamento, mas concordaram em mediar e resolver este processo para chegar a uma conclusão definitiva em relação a quaisquer reivindicações potenciais contra o Espólio de Epstein”, declarou.



Segundo o mesmo responsável, o acordo proporcionará “uma via confidencial para alívio financeiro” às vítimas que ainda não tenham resolvido as suas reclamações contra o espólio.



No processo apresentado em 2024, os advogados alegaram que Indyke e Kahn ajudaram Epstein a montar uma complexa rede de empresas e contas bancárias que lhe permitiu ocultar os abusos e efetuar pagamentos a vítimas e recrutadores, ficando, ao mesmo tempo, “ricamente recompensados” pelo seu trabalho.



O escritório já tinha assegurado acordos no valor de cerca de 313 milhões de euros (365 milhões de dólares) com duas das maiores instituições financeiras do mundo - a JPMorgan Chase e o Deutsche Bank - depois de acusá-las de ignorarem sinais de alerta relativamente a Epstein, que foi um cliente considerado lucrativo.



Jeffrey Epstein morreu numa prisão de Nova Iorque em agosto de 2019, tendo a sua morte sido considerada suicídio. Quem são os outros herdeiros de Epstein?

A fortuna de Jeffrey Epstein foi avaliada pela Forbes Internacional, no momento da sua morte em 2019, em cerca de 560 milhões de euros (578 milhões de dólares).



Entre os herdeiros que contam no documento assinado por Epstein dois dias antes da sua morte, estão familiares, amigos próximos e a sua namorada da época, Karina Shuliak, totalizando um total de 43 beneficiários, segundo o jornal New York Times.



O documento denominado Fundo Fiduciário de 1953 (1953 Trust), revela que Shuliak é a principal beneficiaria da fortuna de Epstein, contando com cerca de 85 milhões de euros (100 milhões de dólares) e a maior parte das propriedades de Epstein.



Para além de Shuliak, outros beneficiários da fortuna são o advogado pessoal de Epstein, Darren Indyke, o seu contabilista, Richard Kahn, o irmão, Mark Epstein, a britânica ex namorada, Ghislaine Maxwell e Martin Nowak, um professor de matemática da Universidade de Harvard.