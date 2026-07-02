Hernán Gil. Homem resgatado por equipa portuguesa está a ser acompanhado numa clínica em Caracas

Hernán Gil, o sobrevivente do duplo terramoto na Venezuela que foi resgatado hoje de manhã pela equipa portuguesa, está numa clínica em Caracas a receber cuidados médicos e em observação, após ter passado oito dias debaixo de escombros.

De acordo com o pessoal do Hospital de Clínicas de Caracas, citado pela agência de notícias espanhola EFE, adiantou que Gil fez um exame TAC que revelou uma luxação da clavícula esquerda e que apresenta lesões nos pulmões, um hematoma que levou a acumulação de sangue entre o crânio e o couro cabeludo e que apresenta sinusite inflamatória ligeira.

Além disso, a mesma fonte referiu que, por protocolo e para efeitos de observação, Hernán Gil foi encaminhado para a Unidade de Cuidados Intensivos, mas que está em bom estado e consciente.

Hernán Gil foi resgatado após oito dias preso nos escombros de um edifício no estado de La Guaira (próximo de Caracas) numa operação de salvamento que durou quase 72 horas, realizada pela Força Operacional Conjunta (FOCON) portuguesa, em coordenação com operacionais de outras nacionalidades.

O homem tinha ficado preso na cabine de vigilância do estacionamento do centro comercial na localidade de Catia La Mar, onde trabalhava, na sequência dos terramotos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorridos no passado dia 24 de junho.

O resgate teve início na manhã de segunda-feira e, desde então, um grupo de 100 socorristas, entre os quais chilenos, norte-americanos, portugueses, costa-riquenhos e salvadorenhos, manteve-se em comunicação constante com Gil, hidratando-o e administrando-lhe medicação.

Um porta-voz da Cruz Vermelha da Costa Rica explicou que o homem, segurança num centro comercial, encontrava-se numa "passagem subterrânea, numa cabine de segurança com 140 toneladas de escombros por cima".

O último balanço oficial do duplo terramoto aponta para 2.295 mortos e 11.267 feridos.

Segundo dados da ONU, tratou-se do décimo terceiro resgate com sobreviventes realizado pelas equipas internacionais destacadas na Venezuela desde os terramotos.

A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, celebrou o resgate de Hernán Gil que após "mais de 100 horas de trabalho ininterrupto" foi "resgatado com vida".

"Celebramos a grandeza do ser humano quando se une por um único objetivo: salvar o próximo. Obrigada aos nossos socorristas e ao apoio dos socorristas internacionais!", escreveu Rodríguez na rede social X.

O primeiro contacto com Gil por parte das equipas de resgate ocorreu no domingo passado.