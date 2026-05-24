Hezbollah diz que desarmamento equivale aniquilar movimento pró-Irão

"O desarmamento é aniquilação, e não podemos aceitá-lo", afirmou Naim Qassem num discurso na televisão.

O monopólio do Estado sobre as armadas, exigido pelas autoridades libanesas, "constitui um "projeto israelita", denunciou.

Naim Qassem reiterou o apelo para que o Governo libanês abandone as negociações diretas com Israel, cuja quarta volta está prevista para o início de junho em Washington.

"As negociações diretas são completamente inaceitáveis e representam um ganho sem concessões para Israel", afirmou.

"Abandonem as negociações diretas e não cedam aos Estados Unidos para que cedam a Israel... não tomem o seu partido e não nos apunhalem pelas costas", instou o líder do HEzbollah pró-iraniano.