Este partido religioso libanês tem entre 50 mil a 100 mil combatentes. Está equipado com 200 mil rockets e mísseis de várias origens, uma parte deles com alcance suficiente para atingir todo o território de Israel.

O partido está maioritariamente localizado no sul do Líbano e propõe-se a combater Israel e os aliados ocidentais.



A origem do arsenal é o Irão, a Síria, a Rússia e a China.



Tem também um vasto número de metralhadoras americanas compradas do mercado negro.