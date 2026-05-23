Hezbollah garante que não será abandonado pelo Irão

Em comunicado, o Hezbollah declarou que o seu líder, Naim Qassem, recebeu uma mensagem do ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, assegurando que o Irão "não renunciará ao seu apoio aos movimentos que exigem justiça e liberdade, principalmente o Hezbollah".

O comunicado acrescenta que a mais recente proposta iraniana, transmitida a Washington por mediadores paquistaneses que procuram um "fim permanente" para o conflito, destaca a exigência de incluir o Líbano no cessar-fogo. Os esforços diplomáticos para a paz entre Irão e Estados Unidos da América intensificaram-se nas últimas horas, com conversações entre governantes de Qatar, Turquia, Iraque, Omã e Irão, enquanto este país analisa a última proposta de Washington.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou entretanto que existe "uma hipótese" de o Irão aceitar muito em breve, eventualmente ainda hoje, um acordo para acabar com a guerra.

A declaração do governante norte-americano surge no mesmo dia em que o Governo iraniano afirmou que Teerão e Washington se aproximaram de um possível acordo de paz sob mediação paquistanesa.

Novos ataques israelitas no sul do Líbano atingem quartel



O exército libanês anunciou que um ataque israelita atingiu no sábado um quartel no sul do país, ferindo um soldado. Isto acontece no meio da intensificação dos ataques israelitas e dos apelos para evacuações em várias aldeias, apesar do cessar-fogo com o movimento pró-Irão Hezbollah.



Enquanto decorrem negociações entre o Irão e os Estados Unidos para um fim duradouro da guerra, o Hezbollah afirmou que a mais recente proposta iraniana enfatizou "a necessidade de incluir o Líbano" num cessar-fogo mais amplo.



As autoridades libanesas, no entanto, sublinharam que as discussões em curso entre o Líbano e Israel, conduzidas sob os auspícios dos Estados Unidos, devem manter-se independentes das negociações entre Teerão e Washington. "Um soldado ficou ferido após um ataque israelita hostil contra um quartel militar na cidade de Nabatieh", afirmou o exército libanês em comunicado.



Pouco antes, o exército israelita tinha anunciado ataques iminentes contra várias aldeias no sul do Líbano, situadas a norte do rio Litani.



Num "alerta urgente" publicado nas redes sociais, o exército instou os residentes de cerca de dez aldeias próximas das cidades de Nabatieh e Marjayoun a evacuarem "para sua segurança", em antecipação de ataques contra o Hezbollah.



Algumas destas aldeias estão localizadas a norte do rio Litani, outras a sul.