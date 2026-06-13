Hezbollah reporta confrontos com Exército israelita no sul do Líbano
O exército israelita emitiu entretanto um apelo para a evacuação de três aldeias no sul do Líbano.
O Hezbollah adiantou na sexta-feira que os seus combatentes entraram em confrontos com forças israelitas que avançavam em direção a uma cidade no sul do Líbano, a cinco quilómetros da fronteira com Israel.
O Exército israelita, por sua vez, emitiu um apelo para a evacuação de três aldeias no sul do Líbano.
Já a agência nacional de notícias oficial libanesa (ANI) relatou uma série de ataques, incluindo em zonas não abrangidas pelo aviso israelita.
A ANI noticiou posteriormente explosões e disparos de artilharia perto das colinas de Ali Taher, na cidade de Nabatieh, também no sul do país.
Num comunicado, o Hezbollah indicou que os seus combatentes tinham atacado na quinta-feira à noite tropas israelitas que avançavam em direção a Majdal Zoun, a cerca de cinco quilómetros da fronteira, com "salvas repetidas de foguetes (`rockets`), forçando-as a recuar".
O movimento xiita pró-iraniano apontou posteriormente ter enfrentado soldados que avançavam no mesmo local na sexta-feira, "atacando-os com armas ligeiras e médias, bem como com `rockets`".
O grupo reivindicou também outros ataques contra tropas israelitas no sul do Líbano.
Uma caravana humanitária organizada pelo núncio apostólico no Líbano, que se dirigia para aldeias cristãs do sul onde os habitantes permaneceram apesar do conflito, foi intercetado pelo Exército israelita e obrigado a mudar de rumo, adiantou na sexta-feira à agência France-Presse (AFP) um membro dessa missão.
O Líbano foi arrastado para a guerra em 02 de março, quando o Hezbollah atacou território israelita em apoio ao Irão.
Desde então, Israel tem bombardeado o país vizinho, visando o movimento pró-iraniano, que, por sua vez, tem atacado as posições que os israelitas ocupam no sul do Líbano e no norte do seu território.
As operações israelitas no Líbano mataram mais de 3.700 pessoas, segundo as autoridades libanesas.
Um cessar-fogo, acordado em abril, nunca foi respeitado. Os combates continuaram apesar de um novo acordo de trégua condicional anunciado na semana passada, na sequência de negociações entre o Líbano e Israel em Washington, e rejeitado pelo Hezbollah.
O Irão insiste em que o Líbano seja parte integrante de qualquer acordo que vise pôr fim à guerra no Médio Oriente.