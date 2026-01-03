Hidroelétrica paraguaio--brasileira gerou em 2025 energia para abastecer o mundo num dia

De acordo com dados divulgados hoje, a central hidroelétrica gerou 72,9 milhões de megawatts-hora (MWh) no ano passado, um aumento de 8,63% em relação a 2024 (67 milhões de MWh).

A energia gerada em 2025 é suficiente "para abastecer o mundo inteiro durante 25 horas, o Brasil durante 40 dias e o Paraguai durante aproximadamente três anos", destacou a empresa binacional em comunicado, divulgado juntamente com o seu relatório anual de produção.

Apesar do aumento da produção no ano passado, a energia gerada ainda não regressou ao nível de 2023, quando atingiu os 83,9 milhões de megawatts-hora, o seu melhor resultado nos últimos seis anos.

A produção atual ainda está longe do recorde alcançado em 2008, quando a geração foi de 94,7 milhões de megawatts-hora.

Segundo a Itaipu, o aumento da produção em 2025 face a 2024 deveu-se a um aumento de 8,57% do caudal (disponibilidade de água na barragem) e à maior procura de energia tanto do Brasil como do Paraguai.

Do total de energia produzida no ano passado, 36% foram destinadas ao Paraguai, onde representaram 87% do consumo energético do país.

Os restantes 64% foram transmitidos para o Brasil, onde foram responsáveis por 7% do fornecimento de eletricidade do país (11,6% de toda a energia hidroelétrica consumida).

A Itaipu destacou ainda que, em 2025, atingiu um marco histórico ao acumular uma produção de 3,1 mil milhões de megawatts-hora desde o início das suas operações, em 1984.

"Estes números confirmam o papel estratégico de Itaipu para a segurança energética do Brasil e do Paraguai", sublinhou o diretor-geral brasileiro da central hidroelétrica, Enio Verri, citado no comunicado.

Com as suas vinte turbinas, a Itaipu tem uma capacidade instalada de 14.000 megawatts.