Hillary Clinton destaca caminho aberto por Gloria Steinem para "milhões de mulheres"

Para Clinton, o ativismo de Steinem tinha raízes "no seu otimismo", de acordo com um comunicado.

Steinem, um dos símbolos mais visíveis e uma das vozes mais poderosas do movimento feminista dos Estados Unidos (EUA), morreu na quarta-feira, em casa, em Nova Iorque, com 92 anos.

Também a ex-primeira-dama dos Estados Unidos Jill Biden, juntamente com autores e ativistas norte-americanos, homenagearam Gloria Steinem como uma figura revolucionária e inspiradora.

"Gloria Steinem entendia que a igualdade das mulheres começa com a liberdade de tomar decisões sobre os nossos próprios corpos, saúde e futuros. Durante décadas, ela lutou para tornar esta liberdade uma realidade para gerações de mulheres e raparigas", escreveu Jill Biden.

"A sua voz mudou o nosso país e a sua coragem continuará a inspirar-nos a continuar a lutar pelas liberdades que ela passou a vida a defender", acrescentou Jill, incluindo o marido, Joe Biden, na mensagem divulgada nas redes sociais.

Para a escritora Roxane Gay, "a Glória era única. Genuína, generosa, curiosa, atenciosa. Viveu uma vida extraordinária e a sua morte é uma perda imensa, atenuada apenas pela força do seu legado", de acordo com uma mensagem nas redes sociais.

A amiga e também ativista Abigail Disney disse à agência de notícias Associated Press que "tudo o que Gloria fazia era baseado na bondade. Isso transparecia no seu ativismo político".

A autora e ativista de justiça social norte-americana Raquel Cargle escreveu `online`: "Glória, mudaste a minha vida. Acendeste em mim uma chama que resultaria no meu próprio ativismo. Serei eternamente grata por ter aprendido com o que ofereceste ao mundo".

O ator e dramaturgo norte-americano Harvey Fierstein considerou Gloria Steinem "uma visionária imparável que exigiu igualdade de direitos para as mulheres num mundo dominado por homens e trabalhou incansavelmente, durante décadas, para concretizar essa mudança".

Gloria lutou por "igualdade de direitos, liberdade de escolha, acesso ao poder político e igualdade salarial para esforço igual", acrescentou num tributo nas redes sociais.

"Fiz o que queria fazer da minha vida. Isto não teria sido possível sem Steinem e as numerosas outras feministas que, sem exagero, transformaram radicalmente a América e o mundo", escreveu `online` a autora e advogada norte-americana Jill Filipovic.