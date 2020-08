Hillary Clinton insta eleitores a não deixarem que Trump vença

Clinton, que falava durante a Convenção Nacional Democrata, na quarta-feira, a partir da sua casa em Chappaquiddick, Nova Iorque, disse que na altura esperou que Trump pusesse o ego de lado e fosse o Presidente de que os Estados Unidos precisavam, mas que tal não aconteceu.



Ao frecordar um momento em que Trump perguntou aos eleitores negros em 2016 o que tinham a perder ao apoiá-lo, Hillary Clinton respondeu: "Agora sabemos".



Hillary Clinton parafraseou também o monólogo de Hamlet, de Shakespeare, afirmando que conhece bem "as fundas e flechas" que a candidata a vice-presidente Kamala Harris enfrentará, como mulher negra.



Os democratas confirmaram na terça-feira a nomeação do ex-vice-presidente Joe Biden como candidato contra Donald Trump nas presidenciais dos Estados Unidos, em 3 de novembro.



A Convenção Democrata, em modo virtual, decorre na cidade de Milwaukee, no estado do Wisconsin, até esta quinta-feira.