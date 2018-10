Histórico do angolano MPLA Ambrósio Lukoki morreu hoje em Luanda

Lusa01 Out, 2018, 17:05 | Mundo

Ambrósio Lukoki, antigo membro do Comité Central do MPLA, foi um dos históricos do partido no poder em Angola que se manifestou contra a continuidade do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos na liderança do partido no poder em Angola.

Segundo fontes familiares, citadas pela agência noticiosa angolana, Angop, Ambrósio Lukoki, que se encontrava doente há algum tempo, faleceu hoje numa clínica em Luanda.

O político foi embaixador, ministro e membro, durante 40 anos, até 2016, do comité central do partido que governa Angola desde 1975.

Em novembro de 2017, Ambrósio Lukoki, nacionalista e histórico do MPLA, convocou a imprensa para apelar à saída de José Eduardo dos Santos da liderança do partido.

Em 2016, o político solicitou a retirada do seu nome da lista candidata ao comité central no congresso ordinário do MPLA.