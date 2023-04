Ho Iat Seng visita Portugal para intensificar cooperação

A acompanhar Ho Iat Seng está uma comitiva de 50 empresários locais, liderada pelo secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, que irá visitar várias empresas em Portugal, com foco nos setores alimentar e farmacêutico.O chefe do executivo de Macau disse ter esperança de aproveitar “a investigação feita por universidades de Macau” para desenvolver novos medicamentos, em cooperação com farmacêuticas portuguesas.Esta é a primeira visita de Ho Iat Seng ao estrangeiro, desde o fim da pandemia de covid-19.