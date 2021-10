Holanda. Relatório expõe como um "algoritmo xenófobo" influenciou a atribuição de apoios sociais às famílias

De acordo com o Dutch News , mais de 1100 crianças cujos pais foram alvo do algoritmo foram colocadas em instituições entre 2015 e 2020.

O escândalo relacionado com os apoios sociais às famílias, na Holanda, estalou em dezembro de 2020, quando um relatório de uma comissão de inquérito parlamentar concluiu que milhares de famílias, maioritariamente imigrantes, foram falsamente acusadas de fraude, tendo, como consequência, perdido o acesso aos abonos.Agora, um relatório da Amnistia Internacional vem revelar, de forma detalhada, como 26 mil famílias, maioritariamente de imigrantes turcos e marroquinos, ficaram injustamente sem acesso ao subsídio do Estado que lhes permitia manter os filhos com menos de 12 anos em creches ou estabelecimentos de ensino.Em causa está um modelo de classificação de risco, implementado em 2013 pelas autoridades tributárias holandesas, que utilizava um algoritmo para determinar se os pedidos de subsídio de cuidados infantis foram assinalados como incorretos e potencialmente fraudulentos.Os pais e cuidadores que foram selecionados pelo sistema tiveram os seus subsídios suspensos e foram submetidos a investigações hostis, caraterizadas por regras e políticas severas, interpretações rígidas das leis e políticas implacáveis de recuperação dos subsídios.As autoridades holandesas correm o risco de repetir esses erros catastróficos, pois ainda não existem proteções de direitos humanos no uso de sistemas algorítmicos”, disse Merel Koning, responsável pela tecnologia e direitos humanos na Amnistia Internacional.

Como funcionava o algoritmo?

O modelo de classificação de risco utilizado era um sistema de “black box” que incluía um algoritmo de autoaprendizagem.

Os sistemas de “black box” são sistemas algorítmicos cuja estrutura interna e funcionamento são desconhecidos para os usuários.

O algoritmo adaptava-se com base na experiência, sem supervisão humana significativa – sendo, por isso, denominado de mecanismo de autoaprendizagem.Cada vez que um indivíduo era assinalado como “risco de fraude”, era solicitado a um funcionário público que efetuasse uma revisão manual.“O facto de as autoridades fiscais usarem um sistema de ‘black box’ e um algoritmo de autoaprendizagem impedia a responsabilidade e a transparência e era incompatível com os princípios de boa governança, legalidade e Estado de direito”, lê-se no relatório.

Amnistia deixa apelos

Embora o escândalo tenha derrubado o Governo holandês em janeiro, não foram retiradas lições suficientes. Tal como sublinha o relatório da Amnistia Internacional, apesar de o Governo holandês desaprovar publicamente a caracterização racial, ele continua a permitir o uso de fatores de risco de discriminação étnica e outros fatores proibidos como base para a aplicação da lei., sublinha o relatório.A Amnistia Internacional apela, por isso, aos Governos a que “evitem violações dos direitos humanos relativamente ao uso de sistemas algorítmicos; estabeleçam mecanismos de monitorização e supervisão como medida de segurança; responsabilizem os responsáveis pelas infrações e forneçam soluções eficazes para os indivíduos e grupos cujos direitos foram infringidos”.