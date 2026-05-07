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Holandesa internada em hospital de Amesterdão com suspeita de infeção por hantavírus
Uma mulher holandesa foi internada num hospital de Amesterdão depois de ter apresentado possíveis sintomas de infeção por hantavírus, informou o Ministério da Saúde holandês esta quinta-feira.
(em atualização)
A emissora holandesa RTL adiantou que a mulher é assistente de bordo da companhia aérea KLM e que esteve em contacto com uma mulher que morreu vítima de uma infeção por hantavírus em Joanesburgo.
A emissora holandesa RTL adiantou que a mulher é assistente de bordo da companhia aérea KLM e que esteve em contacto com uma mulher que morreu vítima de uma infeção por hantavírus em Joanesburgo.
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