Holocausto. Ainda estão vivos 245.000 sobreviventes

Segundo o estudo , 49% dos sobreviventes do Holocausto vivem em Israel, 18% na Europa Ocidental e na América do Norte, 12% nos países que faziam parte da antiga União Soviética.O relatório revela também que, diz Gideon Taylor, presidente da Claims Conference, no relatório divulgado pela organização.

“Agora está na hora de redobrarmos a nossa atenção para com esta população em declínio”, acrescenta. Greg Schneider, vice-presidente da Claims Conference, alerta para a importância de “olhar além dos números para ver os indivíduos que eles representam”. “São judeus que nasceram num mundo que queria vê-los assassinados”, sublinha.

, diz Greg Schneider.

Auschwitz, 79 anos depois

Auschwitz, campo de concentração e extermínio, foi libertado a 27 de janeiro de 1945 pelo Exército Vermelho. É considerado o símbolo máximo do Holocausto.Entre 1940 e 1945, o complexo de Auschwitz era composto por três campos: Auschwitz I, campo de concentração; Auschwitz II (Birkenau), campo de concentração e de extermínio; Auschwitz III (Monowitz), campo de trabalho escravo onde foi instalada uma fábrica de borracha sintética, a I.G. Farben.Em Auschwitz, mais de um milhão de seres humanos foram gaseados. Judeus e ciganos foram utilizados como cobaias em experiências médicas.

Foto: O portão "Arbeit macht frei" (O trabalho liberta) do antigo campo de concentração e extermínio nazi alemão de Auschwitz em Oswiecim, Polónia. | Foto: Kacper Pempel - Reuters

Baruch Lopes Leão de Laguna, judeu de origem portuguesa, foi pintor da escola dos retratistas holandeses, entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Quando o terrritório dos Países Baixos é invadido pelos nazis em 1941, o pintor é obrigado a refugiar-se no norte do país, onde acaba por ser capturado e levado para Auschwitz. É assassinado lá em 1943. Cerca de quatro mil judeus de origem portuguesa que viviam nos Países Baixos foram mortos nas câmaras de gás, refere Esther Mucznik no livro(ed. A Esfera dos Livros).José Brito Mendes, operário português que vivia nos arredores de Paris, escondeu Cécile, uma criança judia de cinco anos, cujos os pais haviam sido deportados para os campos de extermínio. Este ato levou a que, em 2004, fosse distinguido com o título de “Justos entre as Nações”, atribuído pelo Yad Vashem, a “Autoridade Nacional Israelita para a Memória dos Mártires e Heróis”.Sampaio Garrido, Embaixador em Budapeste, foi outro dos portugueses a ser premiado com o título de “Justos entre as Nações”, em 2010, por ter impedido que centenas de judeus fossem deportados para campos de concentração.Foi instituído pelas Nações Unidas, em 2005. Assinalar o dia, tem como objetivo não esquecer o genocídio em massa de seis milhões de judeus.