Homem abatido a tiro após tentativa de invasão da mansão de Trump em Mar-a-Lago

Um homem foi este domingo abatido a tiro por agentes do Serviço Secreto norte-americano após ter entrado no perímetro de segurança da residência de Donald Trump na Florida.Os disparos foram efetuados por agentes do Serviço Secreto e um efetivo da equipa do xerife do condado de Palm Beach.

O homem terá sido "observado pelo portão norte da propriedade de Mar-a-Lago a carregar o que parecia ser uma espingarda e um bidão de combustível", de acordo com a agência que protege o presidente dos Estados Unidos e membros dos ramos executivo e legislativo do país.



Trump tem por hábito passar fins de semana no complexo de Mar-a-Lago. Desta feita, segundo a Associated Press, o presidente norte-americano encontrava-se na Casa Branca, em Washington, juntamente com a primeira-dama, Melania Trump. O suspeito teria aproximadamente 20 anos e era natural do Estado da Carolina do Norte. Estava dado como desaparecido pela família.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

As primeiras diligências da investigação apontam para que o homem tenha deixado a Carolina do Norte, dirigindo-se para sudeste., indicou o porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi.

O incidente ocorreu à 1h30 (6h00 em Lisboa).

c/ agências