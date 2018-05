"Homem-aranha" que salvou criança vai ser regularizado em França

RTP28 Mai, 2018, 11:14 / atualizado em 28 Mai, 2018, 12:37 | Mundo

“Não pensei em mais nada, pensei em salvá-lo e graças a Deus, salvei-o”. As palavra são de Mamoudou Gassama, em entrevista à BFMTV. Uma forma simples de descrever o que milhares chamam de ato heroico deste jovem.







Gassama parou junto a um edifício onde uma pequena multidão de pessoas se aglomerava porque no quarto andar do edifício estava uma criança pendurada numa varanda, prestes a cair. Eram 20h00 de sábado.







Mamoudou apressou-se a fazer o que poucos teriam imaginado fazer: subiu quatro andares, pelo exterior do edifício, saltando de varanda em varanda, a pulso. Conseguiu chegar ao menino de quatro anos e salvá-lo. O vídeo, capturado por alguém na multidão, tornou-se viral nas redes sociais.











"Quando o agarrei nos meus braços, perguntei-lhe porque estava ali pendurado, mas ele não me respondeu", disse Mamoudou.







O ato valeu-lhe mais do que um aplauso nas redes sociais. Esta segunda-feira foi chamado ao Eliseu, para se encontrar com o Presidente francês. Emmanuel Macron fez o que a associação SOS Racismo e uma petição online com mais de cinco mil assinaturas já pedia: anunciou que vai regularizar a sua situação no país e garantiu que os bombeiros de Paris já têm uma vaga para o acolher nos seus serviços. Macron convidou-o igualmente a apresentar um pedido de naturalização em França, o que Mamoudou aceitou.

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 de maio de 2018

Mamoudou contou a Macron como salvou o menino. Confessou que, depois de já ter a criança nos braços, aí começou a tremer, enquanto a criança chorava em estado de choque.







“É um ato excecional, um ato heroico. Eu gostaria que pudéssemos tomar uma decisão igualmente excecional por si”, disse o presidente a Mamoudou, visivelmente emocionado. Macron frisou tratar-se de uma exceção, já que se trata de um migrante que não pediu asilo, não poderia ser regularizado.



“Não podemos dar documentação a todos os que chegam do Mali, do Burkina. Quando estão em perigo, concedemos asilo, mas não por razões económicas”, acrescentou. “Mas no que lhe diz respeito, você fez qualquer coisa de excecional. Mesmo que não tenha refletido sobre isso, é um ato de coragem e de força que provocou a admiração de todos”, disse o Presidente.



Gassama não escondeu a emoção. “Fico feliz porque é a primeira vez que ganho um troféu”, confessou. O troféu? Um diploma e uma medalha “pelo ato de coragem” que recompensa “todos aqueles que, com perigo de vida, vão socorrer uma ou mais pessoas em risco de morte”.







Desde domingo que a história enche os jornais franceses e não só. Até mesmo o vice-presidente da Frente Nacional, partido da extrema-direita, Nicolas Bay, disse estar de acordo com a regularização do jovem indocumentado, “devido ao seu ato de bravura”. O porta-voz do Governo exaltou o ato, "fiel aos valores da solidariedade da nossa República". Ainda este domingo, a presidente da Câmara de Paris tinha elogiado a conduta do jovem.

Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27 de maio de 2018

Anne Hidalgo falou com Mamoudou. “Ele contou-me que chegou do Mali há poucos meses, sonhando construir aqui a sua vida. Eu respondi-lhe que o seu gesto heroico é um exemplo para todos os cidadãos e que a cidade de Paris vai apoiá-lo nos passos para se estabelecer em França”, acrescentou.







De acordo com a imprensa francesa, que cita fontes judiciais, o pai do menino, um homem nascido em 1981 e sem antecedentes criminais, terá sido detido para interrogatório por ter deixado o filho sem vigilância. A criança de quatro anos terá sido acolhida numa instituição. A mãe não estaria em Paris à altura dos factos.