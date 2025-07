Homem armado abre fogo em casino em Reno (EUA) e faz várias vítimas

Segundo o porta-voz da polícia de Reno, Chris Johnson, o estado de saúde das vítimas do ataque no Grand Sierra Resort está ainda a ser determinado e o atirador foi levado para um hospital, disse Johnson. A imprensa local fala em pelo menos dois mortos.

Caroline Ackerman, porta-voz do Renown Regional Medical Center, disse que a urgência do hospital recebeu vários pacientes com ferimentos de bala.

O alerta para o tiroteio foi dado ao início da manhã de hoje (hora local, tarde em Lisboa), na entrada do complexo, disse Johnson.

Um porta-voz do Departamento do Xerife do Condado de Washoe disse que um agente esteve envolvido no tiroteio.

Vários veículos de emergência, incluindo ambulâncias, assistiram vítimas do lado de fora do casino.

O Grand Sierra apresenta-se como o maior casino do norte do Nevada e fica a poucos quarteirões do Aeroporto Internacional de Reno-Tahoe.

É também um dos edifícios mais altos da cidade, com quase 2.000 quartos de hotel.

No outono passado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, realizou um comício de campanha no salão principal do resort.

"Reno é forte --- mas não estamos imunes à epidemia de violência armada que assola este país", disse o vereador Devon Reese numa publicação nas redes sociais.