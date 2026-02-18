Homem arrastado pela corrente do rio Loire: oeste de França em alerta devido ao mau tempo





Nesta quarta-feira, quatro departamentos no oeste de França estão em alerta vermelho - o nível mais alto - e outros nove em alerta laranja, devido a inundações de grande intensidade esperadas nas próximas 24 horas.





Em Saintes, em Charente-Maritime, várias ruas do centro da cidade, nas margens do rio Charente, ficaram inundadas durante a manhã, como observaram no local jornalistas da AFP.





O ministro para a Transição Ecológica, Mathieu Lefèvre, esteve reunido com os afetados pelas cheias e com as autoridades locais. O governante navegou de barco pelas ruas inundadas da cidade, onde a água chega à altura da parte inferior das janelas.





Mais a sul, os departamentos de Gironde e Lot-et-Garonne também permanecem em alerta vermelho para cheias, com novos picos previstos para esta quarta-feira.





Em Gironde, onde o rio Garonne transbordou, os habitantes locais enfrentam o sétimo dia de cheias. Em declarações à AFP, um vereador da autarquia local afirmou que os residentes estão “exaustos”.





Quase mil pessoas foram aconselhadas a sair das suas casas desde o passado fim de semana nas cidades de Ponts-de-Cée e Saint-Jean-de-la-Croix, que ficaram isoladas entre o rio Loire, que transbordou, e outro curso de água, o Louet. "Há 32 anos que não víamos água tão alta", afirmou Hugues Vaulerin, presidente da Câmara de Saint-Jean-de-la-Croix, à AFP.





Com a chegada da tempestade Pedro, a meterologia colocou Finistère e Morbihan em alerta laranja para fortes chuvas e inundações desde a manhã de hoje até à meia-noite.





Além disso, foi emitido para amanhã um aviso laranja para inundações costeiras que poderão afetar boa parte da costa atlântica, de Finistère a Landes.





c/agências

O homem caiu de um caiaque quando tentava navegar pelo rio e, de acordo com o autarca de Maine-et-loire, François Pesneau, é pouco provável encontrar esta pessoa com vida tendo em conta as atuais condições meterológicas.