Homem arrastado pela corrente do rio Loire: oeste de França em alerta devido ao mau tempo

Grande parte do oeste do país está em alerta máximo para inundações quando se preveem mais chuvas fortes.

Joana Bénard da Costa - RTP /
Stephane Mahe - Reuters

O homem caiu de um caiaque quando tentava navegar pelo rio e, de acordo com o autarca de Maine-et-loire, François Pesneau, é pouco provável encontrar esta pessoa com vida tendo em conta as atuais condições meterológicas.

Nesta quarta-feira, quatro departamentos no oeste de França estão em alerta vermelho - o nível mais alto - e outros nove em alerta laranja, devido a inundações de grande intensidade esperadas nas próximas 24 horas.

Em Saintes, em Charente-Maritime, várias ruas do centro da cidade, nas margens do rio Charente, ficaram inundadas durante a manhã, como observaram no local jornalistas da AFP.

O ministro para a Transição Ecológica, Mathieu Lefèvre, esteve reunido com os afetados pelas cheias e com as autoridades locais. O governante navegou de barco pelas ruas inundadas da cidade, onde a água chega à altura da parte inferior das janelas.

Mais a sul, os departamentos de Gironde e Lot-et-Garonne também permanecem em alerta vermelho para cheias, com novos picos previstos para esta quarta-feira.

Em Gironde, onde o rio Garonne transbordou, os habitantes locais enfrentam o sétimo dia de cheias. Em declarações à AFP, um vereador da autarquia local afirmou que os residentes estão “exaustos”.

Quase mil pessoas foram aconselhadas a sair das suas casas desde o passado fim de semana nas cidades de Ponts-de-Cée e Saint-Jean-de-la-Croix, que ficaram isoladas entre o rio Loire, que transbordou, e outro curso de água, o Louet. "Há 32 anos que não víamos água tão alta", afirmou Hugues Vaulerin, presidente da Câmara de Saint-Jean-de-la-Croix, à AFP.

Com a chegada da tempestade Pedro, a meterologia colocou Finistère e Morbihan em alerta laranja para fortes chuvas e inundações desde a manhã de hoje até à meia-noite.

Além disso, foi emitido para amanhã um aviso laranja para inundações costeiras que poderão afetar boa parte da costa atlântica, de Finistère a Landes.

