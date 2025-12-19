Homem condenado a oito anos e meio de prisão na Alemanha por sedar e violar a esposa

Uma porta-voz do tribunal regional da cidade de Aachen confirmou a sentença contra o homem, identificado como Fernando P., de 61 anos, que foi acusado de drogar e abusar sexualmente da esposa durante anos na casa que partilhavam.

Além disso, o acusado também gravou aqueles atos e colocou as gravações em grupos de chat e plataformas digitais.

Os crimes referidos na sentença decorreram no período entre 2018 a 2024, embora originalmente tenha havido um caso de 2009, que também consta na acusação. No entanto, o tribunal não conseguiu determinar com certeza se o vídeo em questão mostrava as ações do arguido para com a esposa.

O caso tem sido comparado ao de Dominique Pelicot, que drogou a sua esposa, Gisele, durante pelo menos dez anos, para permitir que dezenas de indivíduos (um total de cinquenta arguidos) a tenham violado na sua própria casa, um caso que chocou a França.