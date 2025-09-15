Homem de Milão mata idosa em tentativa de suicídio falhada e é acusado de homicídio

Segundo os órgãos de Comunicação Social locais, o homem de 70 anos está hospitalizado, mas sem risco de vida, e foi acusado de homicídio por negligência (involuntário), após lançar-se do quarto andar do edifício que partilhava com Francesca Manno, a vítima mortal, com 83 anos.

Francesca tinha ido deitar lixo fora, segundo relatos de outros vizinhos, quando foi atingida. Apesar da intervenção pronta dos serviços de urgência médica, a mulher acabou por morrer no local.

O homem que se atirou sofreu várias fraturas, sobretudo nas pernas e pés, mas o diagnóstico é positivo, segundo os investigadores.

Os "Carabinieri" (equivalentes à GNR em Portugal), que atenderam à ocorrência, chegaram a colocar a hipótese de se tratar de um casal que se tentou matar ao mesmo tempo, mas concluíram que não havia alguma relação íntima entre ambos.