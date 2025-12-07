Homem detido após ataque com gás pimenta no aeroporto de Heathrow em Londres
Um grupo de mais de 20 pessoas foi este domingo atacado com gás pimenta no parque de estacionamento do aeroporto de Heathrow, em Londres, tendo sido detido um homem suspeito deste ataque, revelou a polícia britânica, descartando tratar-se de terrorismo.
As equipas de emergência médica assistiram 21 pessoas no local e cinco foram transportadas para o hospital, embora os ferimentos registados não tenham sido considerados graves, segundo as autoridades britânicas.
O incidente com gás pimenta ocorreu no parque de estacionamento do terminal 3 do aeroporto de Heathrow, após uma discussão entre dois grupos que se conheciam, informou a Polícia Metropolitana de Londres, ressalvando que o caso não está a ser investigado como terrorismo.
Em resultado deste ataque, um homem foi detido por suspeita de agressão e a polícia está à procura de outros suspeitos que abandonaram o local.
De acordo com a agência de notícias Associated Press, o incidente provocou várias horas de atrasos para os passageiros que utilizavam o terminal 3 do aeroporto de Heathrow.