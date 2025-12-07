Homem detido após ataque com gás pimenta no aeroporto de Heathrow em Londres

As equipas de emergência médica assistiram 21 pessoas no local e cinco foram transportadas para o hospital, embora os ferimentos registados não tenham sido considerados graves, segundo as autoridades britânicas.

O incidente com gás pimenta ocorreu no parque de estacionamento do terminal 3 do aeroporto de Heathrow, após uma discussão entre dois grupos que se conheciam, informou a Polícia Metropolitana de Londres, ressalvando que o caso não está a ser investigado como terrorismo.

Em resultado deste ataque, um homem foi detido por suspeita de agressão e a polícia está à procura de outros suspeitos que abandonaram o local.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, o incidente provocou várias horas de atrasos para os passageiros que utilizavam o terminal 3 do aeroporto de Heathrow.