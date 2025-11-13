Homem detido em Espanha por suspeita de abate de águia imperial ibérica

Em comunicado, as autoridades espanholas descrevem que houve notícia, em fevereiro, de uma ave daquelas encontrada morta na região La Mancha Toledana, parte da rede de áreas protegidas da região autonómica Castela-Mancha.

A referida rede inclui refúgios de vida selvagem e de pesca, bem como Zonas de Proteção Especial (ZPE) e Sítios de Importância Comunitária (SIC), integrados na Rede Natura2000, implicando medidas especiais de conservação e recuperação de espécies ameaçadas.

Após meses de investigação, análises forenses e reunião de provas, os agentes encarregados do caso chegaram à conclusão de que o animal foi morto por um disparo e identificaram o alegado autor, tendo apreendido a arma supostamente utilizada.

O suspeito enfrenta agora uma pena de prisão de até dois anos, além da proibição de exercício daquela atividade profissional, de caçar ou de pescar, bem como ser impedido do direito de licença e de porte de arma, pelo menos, por quatro anos.