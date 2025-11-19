Homem detido em Hong Kong por suspeitas de sedição e apelo a boicote eleitoral

Num comunicado, o Departamento de Segurança Nacional (NSD, na sigla em inglês) da Polícia de Hong Kong disse que o homem de 68 anos foi detido na terça-feira e "permanece sob custódia para diligências adicionais".

O detido é suspeito de "publicar conscientemente materiais com intenção sediciosa", crime punido pela lei da segurança nacional, imposta por Pequim em 2020 que reprimiu a dissidência política na região semiautónoma chinesa.

O NSD acrescentou que o homem terá também cometido o crime de "incitar outra pessoa a não votar ou a votar de forma inválida, através de atividades públicas durante o período eleitoral".

A investigação revelou que o detido terá "publicado repetidamente" nas redes sociais mensagens, "com conteúdos que incitavam ao ódio contra o Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, o poder judicial e as forças de segurança".

De acordo com o portal de notícias Hong Kong Free Press, o superintendente Chan On-ming, do NSD, disse numa conferência de imprensa que o suspeito tinha vindo a publicar este tipo de mensagens desde setembro de 2024.

O crime de sedição é punido com uma pena máxima de sete anos de prisão, enquanto o apelo ao voto nulo ou ao boicote eleitoral pode acarretar uma pena de até três anos de prisão e uma multa de 200 mil dólares de Hong Kong (22.200 euros).

Na sexta-feira passada, a Comissão Independente Contra a Corrupção (ICAC, na sigla em inglês) de Hong Kong já tinha anunciado a detenção de três pessoas, entre 55 e 66 anos, por alegadamente apelarem ao voto nulo ou ao boicote das eleições para o Conselho Legislativo.

A ICAC recordou que, desde a revisão da lei eleitoral, em 2021, 12 pessoas foram condenadas por "publicamente, incitar os eleitores a não votar, votar em branco ou nulo", um crime punido com pena de prisão até três anos.

De acordo com a imprensa local, a polícia de Hong Kong já deteve este ano 18 pessoas por crimes eleitorais, com oito já acusadas.

No final de outubro, o secretário para a Segurança de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, recordou que apelar ao voto em branco nas eleições pode constituir um crime.

Chris Tang lembrou as declarações do antigo deputado Ted Hui Chi-fung, que descreveu a votação como "uma farsa, totalmente alheia à opinião pública", que "merece ser boicotada", devido à exclusão da oposição pró-democracia.

"Se os cidadãos acharem mesmo que um boicote dá demasiado trabalho, talvez simplesmente ignorá-la por completo reflita melhor os verdadeiros sentimentos dos habitantes de Hong Kong", escreveu Ted Hui, na rede social Facebook.

Ted Hui fugiu para a Dinamarca em dezembro de 2020 e em agosto passado recebeu asilo na Austrália, depois de ser acusado de crimes contra a segurança nacional em Hong Kong.