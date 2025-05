Homem detido em Moçambique por tráfico de 16 pessoas para o Vietname

Em declarações à Lusa, o porta-voz do Sernic, João Adriano, explicou que o homem foi neutralizado na tarde de terça-feira, no Aeroporto Internacional de Maputo, na capital moçambicana, quando tentava embarcar com 16 homens, todos provenientes de Sofala, com destino ao Vietname, a mando de um empresário de origem chinesa.

"Esse indivíduo conheceu [o empresário chinês], no passado, quando trabalhava para ele em Sofala. Os dois trocaram contactos e, em fevereiro, esse indivíduo chinês entrou em contacto com o cidadão, pedindo que recrutasse 17 pessoas para trabalharem no Vietname, mas ele conseguiu recrutar 16", explicou.

Segundo o porta-voz, o indiciado recebeu do filho do cidadão chinês, "que se encontrava na província de Tete", no centro do país, dinheiro para pagar a emissão dos passaportes e vistos dos interessados na oportunidade de trabalhar numa fábrica de papel naquele país.

Explicou ainda que a suspeita do crime de tráfico humano surgiu porque os cidadãos apresentaram um visto de turismo, com a duração de 30 dias, "apesar de alegarem que viajavam por motivos de trabalho", e "por não possuírem qualquer tipo de documento que identificasse a empresa".

"A polícia suspeita tratar-se de um caso de tráfico de pessoas para fins de exploração. Talvez como mão-de-obra de obra barata", pontuou João Adriano.

De acordo com o representante, após "algumas diligências", os 16 indivíduos serão libertados, "porque não há razões para detê-los".