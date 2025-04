Homem detido por se barricar em bloco do parlamento do Canadá

"O destacamento devido ao homem barricado no bloco leste terminou sem incidentes. Um homem está sob custódia", disse o Departamento de Polícia de Otava, em comunicado, divulgado nas rede sociais.

"A investigação criminal do Departamento de Polícia de Ottawa está em curso e uma atualização será fornecida esta manhã. Agradecemos a cooperação do público", acrescentou, no sábado à noite.

O bloco leste do Parlamento Federal do Canadá foi encerrado de emergência no sábado à tarde, de acordo com um alerta emitido pelo Serviço de Segurança Parlamentar (PPS, na sigla em inglês).

"Procurem abrigo na sala mais próxima. Fechem e tranquem todas as portas e escondam-se," lia-se na mensagem enviada às 14:24 (19:24 de Lisboa)

O alerta dava instruções a todos os que não se encontram na zona afetada a manterem-se afastados até nova ordem e a não se dirigirem a locais sob encerramento.

"Aguardem instruções adicionais por parte dos operacionais no terreno", acrescentou o PPS.

O serviço apelou ao público para que evite a área circundante ao parlamento e colabore com as autoridades.

De acordo com as autoridades, o incidente teve início pouco antes das 15:00 (20:00 em Lisboa) e envolveu um homem barricado na área do Bloco Leste. A ala foi evacuada, não havendo registo de feridos.

O PPS e a polícia de Otava destacaram um forte contingente policial para o local.

A polícia apelou ao público para que evitasse a zona da Colina do Parlamento e seguisse as instruções dos agentes no terreno.

O parlamento do Canadá encontra-se atualmente dissolvido, devido às eleições federais, agendadas para 28 de abril, o que significa que há pouca atividade no edifício.