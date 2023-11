Homem executado nos Estados Unidos após 30 anos no corredor da morte

O Tribunal de Recurso do estado do Texas rejeitou os recursos finais de Brent Brewer, que foi declarado morto às 00h38 desta sexta-feira em Lisboa, de acordo com um comunicado das autoridades do estado.

A defesa alegou que a pena de morte foi imposta com base no depoimento de um perito psiquiátrico que concluiu que Brewer era perigoso, mesmo sem o ter examinado pessoalmente, e apesar do comportamento "exemplar" na prisão.

Os advogados de Brewer argumentaram também que um dos membros do júri que pretendia votar a favor da prisão perpétua foi induzido em erro pelas instruções do tribunal.

Brewer foi abusado quando era criança e sofria de doença mental, fatores que os membros do júri não foram autorizados a considerar, disse a defesa.

Brewer foi originalmente condenado à morte em 1991 pelo assassínio, no ano anterior, de Robert Laminack, de 66 anos, que tinha dado boleia ao então jovem de 19 anos e à namorada, Krystie Lynn Nystrom.

O tribunal concluiu que Brewer esfaqueou Laminack pelas costas e fugiu da cena do crime com a carteira da vítima, que continha 140 dólares (131 euros).

A sentença de morte proferida em 1991 foi anulada em 2007 pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, mas confirmada durante um novo julgamento em 2009, nomeadamente com base no depoimento de um psiquiatra, posteriormente considerado pouco fiável pelos tribunais do Texas.

Antes da execução, Brewer pediu desculpa aos familiares de Laminack, presentes na prisão, e expressou o desejo de que possam "encontrar paz".

"Este homem de 53 anos não é o mesmo miúdo imprudente de 19 anos de 1990", acrescentou.