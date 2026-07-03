Homem imola-se em frente à sede da ONU e morre em consequência das queimaduras

A polícia de Nova Iorque indicou à agência France-Presse ter recebido um alerta às 18:32 (23:32 em Lisboa) a informar que um homem se tinha imolado nas proximidades da sede das Nações Unidas."A morte foi confirmada no hospital Bellevue", em Manhattan, precisou a polícia, que abriu uma investigação.A polícia não revelou qualquer motivo para o ato, mas o `New York Post` noticiou que o homem tinha uma bandeira tibetana no momento dos factos.Tencho Gyatso, presidente da organização não-governamental (ONG) Campanha Internacional pelo Tibete, identificou o falecido como sendo Lobga Rangzen, e descreveu-o como "um defensor incansável do Tibete, que se dedicava a sensibilizar pacificamente a opinião pública para a crise dos direitos humanos no Tibete"."Estamos entristecidos com este incidente trágico e terrível e apresentamos as nossas condolências à sua família", afirmou, por seu lado, num comunicado enviado à AFP um porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.Gyatso precisou que Rangzen tinha denunciado veementemente uma nova lei sobre a "unidade étnica" aprovada pela China. A lei visa oficialmente forjar uma identidade nacional "partilhada" entre grupos étnicos e "reforçar a coesão" do país, nomeadamente através da oficialização de políticas destinadas a promover o mandarim como "língua comum nacional".O texto criminaliza a prática de "atividades terroristas violentas, atividades de separatismo étnico ou atividades de extremismo religioso".A China reconhece oficialmente 55 minorias étnicas no seu território, mas as políticas governamentais já tornaram o mandarim a língua de ensino em certas regiões com forte população minoritária, como o Tibete.Os defensores dos direitos humanos consideram que a nova lei foi redigida para fornecer uma cobertura legal às políticas de assimilação forçada das minorias em benefício da maioria han.O Dalai Lama, de 90 anos, vive na Índia desde que fugiu de Lhasa, a capital tibetana, após a repressão de uma revolta pelas tropas chinesas em 1959.A política do "caminho do meio", defendida há muito tempo pelo líder da comunidade espiritual tibetana, visa a autonomia e uma "resolução do conflito sino-tibetano através da não-violência, do diálogo e do benefício mútuo".