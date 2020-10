Homem mais velho de Israel morreu de solidão aos 117 anos

O seu neto, Gil Radia, garantiu ao jornal Ynet que o avô estava tão bem que, apesar da idade avançada, viveu sozinho até ao fim, depois de ter ficado viúvo há alguns anos, tinha a mulher 94.

Desde o início da pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 estava confinado em casa. “Fez-lhe mal”, disse Gil Radia.





Salomão Sulayman vivia modestamente, ia à sinagoga todos os dias, mesmo com 116 anos, e era especialista em escrituras judaicas. Duas atividades que o mantinham em contacto com pessoas de todas as idades, que o consultavam sobre religião.





“Faziam exatamente o que ele lhes dizia, depois dele olhar para os textos”, afirmou Radia, para quem a longevidade do avô se devia à atividade física e a uma alimentação regrada e pouco abundante.

“Comia apenas pequenas porções. De manhã, um pouco de pão com queijo creme, ao almoço geralmente galinha, peixe ou um ovo com arroz, e à noite salada com um ovo”, lembrou.“Costuma andar grandes distâncias a pé, tal como quando trabalhava. Caminhava desde Moshav Avihayil de regresso a casa em Netanya, com um grande saco de laranjas às costas”, contou ainda o neto.

Gil Radia está convencido que foi o isolamento imposto pela pandemia que levou à deterioração do avô.







“Ele era um homem muito modesto de quem todas as pessoas gostavam. Mas creio que o isolamento em casa contribuiu para a deterioração da sua saúde”, disse Gil Radia ao Ynet. “A sua mente manteve-se lúcida até ao último momento”, afirmou.

“O meu avô amava a vida e, quando alguém discutia com ele, tentava sempre levar a sua avante com boas maneiras e elogios. Tentámos envolve-lo com o nosso amor até ao fim”, garante.De origem iemenita, Sulayman emigrou para Israel em 1949, com a mulher e quatro filhos. Dois outros nasceram já em Israel. Viveu com a família em Netanya e, depois de servir no exército, trabalhou na agricultura, relata o Ynet.A pessoa mais velha do mundo, cuja data de nascimento pode ser verificada, é a japonesa Kane Tanaka, com 117 anos de 283 dias, reconhecida pelo Gerontology Research Group e a terceira pessoa mais velha da história. Vive atualmente reside na Prefeitura de Fukuoka.