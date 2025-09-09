Homem morto a tiro na capital moçambicana, o quarto caso violento desde junho

Segundo a comunicação social moçambicana, o homem terá sido morto quando saía de casa, no bairro Ndlavela.

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a manhã de hoje mostra o homem sem vida no banco do motorista, com o painel do carro ligado e o vidro traseiro perfurado por diversas balas.

Contactada pela Lusa, a polícia avançou que estava no local em averiguação, prometendo detalhes para mais tarde.

Este é o quarto evento violento de género que ocorre na Matola, desde junho, tendo sido agentes da polícia moçambicana as vítimas nos dois primeiros casos.

Em 04 de julho, pelo menos quatro pessoas foram mortas numa troca de tiros com agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM), durante uma operação para impedir um assalto de uma empresa de construção civil na Matola.

A polícia moçambicana avançou, na altura, que pelo menos três dos mortos pertenciam ao grupo de mais de 1.500 reclusos evadidos da cadeia em dezembro.

Em 02 de julho, a PRM confirmou o homicídio de dois agentes da corporação, com 54 tiros, na manhã desse dia, e ferimentos por bala de uma mulher de 78 anos, também na Matola, arredores da capital moçambicana.

O primeiro caso do género aconteceu também na Matola, na noite de 11 de junho, quando um agente da Unidade de Intervenção Rápida (UIR) da PRM foi morto com cerca de 50 tiros, no bairro Nkobe, por três homens até ao momento não identificados.