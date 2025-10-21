Homem que baleou primeiro-ministro eslovaco condenado a 21 anos de prisão

O condenado, um oposicionista de 72 anos, foi considerado culpado de terrorismo, tendo o tribunal concluído que agiu "com o objetivo de impedir o bom funcionamento do Governo", após criticar as políticas do governante eslovaco, disse o juiz Igor Kralik.

O veredicto foi proferido pelo tribunal criminal especializado da cidade de Banská Bystrica, no centro do país. Cintula e os procuradores ainda podem recorrer da sentença.

Cintula foi acusado de atirar contra Fico em 15 de maio de 2024, enquanto o primeiro-ministro cumprimentava apoiantes após uma reunião do Governo na cidade de Handlová, localizada a 140 quilómetros a nordeste da capital Bratislava.

Fico foi baleado no abdómen e levado de Handlová para um hospital em Banská Bystrica.

O primeiro-ministro foi submetido a uma cirurgia de cinco horas e, dois dias depois, a mais uma intervenção, tendo recuperado dos ferimentos.

O condenado, de 72 anos, foi detido imediatamente após o ataque e permaneceu na prisão até ao julgamento. Quando questionado pelos investigadores, recusou a acusação de "terrorista".

Cintula alegou que o seu motivo para o ataque foi discordar das políticas do Governo de Fico. Recusou-se a prestar depoimento no tribunal criminal especializado.

O primeiro-ministro não esteve presente no julgamento.