Homem que esfaqueou Bolsonaro foi absolvido

Bolsonaro diz que está a tomar as devidas providências jurídicas para avançar com o processo.



Em declarações aos jornalistas, o Presidente do Brasil voltou a dizer que foi alvo de uma tentativa de homicídio e admitiu saber quem era o autor embora não tenha divulgado publicamente.



O autor confesso do ataque foi absolvido esta sexta-feira pelo Tribunal Federal de Minas Gerais, por ser considerado inimputável, mas vai continuar em internamento provisório.