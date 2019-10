Homem rouba ambulância e atropela várias pessoas na Noruega

Um homem armado roubou uma ambulância em Oslo esta terça-feira e atropelou várias pessoas enquanto fugia. O suspeito já foi detido, após um tiroteio, revelou a polícia norueguesa.

Os agentes da autoridade dispararam contra os pneus da ambulância e o suspeito ripostou, referiram testemunhas à televisão pública NRK.





Nas imagens emitidas pela NRK, vê-se o veículo a percorrer as ruas do bairro Torshov, na capital norueguesa, enquanto se ouvem tiros.







A televisão afirma que várias pessoas foram atropeladas e mostrou um sinal de trânsito no chão e um carrinho de bebé projetado para o lado. A criança terá sido hospitalizada.

Não foi referido o número de pessoas atropeladas nem o grau de gravidade dos seus ferimentos.







Desconhecem-se para já as motivações do homem. As autoridades não revelaram se estão a tratar o incidente como ato terrorista.







Em 10 agosto passado, registou-se um ataque armado à mesquita do centro islâmico Al Noor, perto de Oslo.



Os disparos não atingiram o suspeito com gravidade, referiu um comunicado da polícia."Temos sob controle uma ambulância que foi roubada por um homem armado", referiu a polícia norueguesa na rede Twitter. "Foram disparados tiros para deter o suspeito. Ele não ficou ferido com gravidade", acrescentou.Para o local foi mobilizado um forte contingente policial."Um homem armado roubou uma ambulância, foi-se embora ao volante e atingiu algumas pessoas. Já o prendemos", explicou à Agência Reuters um porta-voz da polícia de Oslo.